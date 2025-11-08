Fed: Bất ổn trong chính sách và rủi ro địa chính trị là những mối lo ngại hàng đầu

Sự bất ổn trong chính sách, bao gồm thương mại toàn cầu và tính độc lập của ngân hàng trung ương, cùng với rủi ro địa chính trị nói chung đứng đầu danh sách các mối lo ngại về ổn định tài chính, theo một khảo sát mới của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) công bố hôm 7/11.

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED). Ảnh: Anadolu Agency.

Báo cáo Ổn định Tài chính công bố hai lần trong năm cho thấy mức độ lo ngại nghiêm trọng về thương mại đã phần nào giảm bớt, trong khi mối lo về trí tuệ nhân tạo (AI) lại đang gia tăng.

Rủi ro thương mại toàn cầu từng là mối lo ngại được nhắc đến nhiều nhất trong khảo sát tháng 4, nhưng đến cuối tháng 10 - khi khảo sát mới nhất kết thúc - mối lo này đã không còn xuất hiện như một vấn đề riêng biệt. Khoảng 61% số người được hỏi hiện nêu sự bất ổn trong chính sách nói chung — bao gồm thương mại, tính độc lập của ngân hàng trung ương và khả năng tiếp cận dữ liệu kinh tế — là mối lo hàng đầu đối với ổn định tài chính.

Đây là lần đầu tiên tính độc lập của ngân hàng trung ương được nêu trong danh sách các rủi ro của khảo sát, diễn ra sau khi Tổng thống Donald Trump sa thải Thống đốc Fed Lisa Cook và liên tục chỉ trích Chủ tịch Fed Jerome Powell vì không hạ lãi suất đủ nhanh và đủ mạnh như ông mong muốn.

Việc thiếu hụt dữ liệu kinh tế cũng lần đầu tiên được đề cập, trong bối cảnh chính phủ liên bang Mỹ rơi vào đợt đóng cửa dài kỷ lục, khiến dòng chảy thông tin kinh tế chính thức bị gián đoạn.

Trong khi đó, trí tuệ nhân tạo (AI) nổi lên như một rủi ro đối với ổn định tài chính, khi 30% các đối tác thị trường của ngân hàng trung ương Mỹ cho rằng đây có thể là cú sốc tiềm tàng trong 12 đến 18 tháng tới. Fed cho biết, mối lo này chủ yếu tập trung vào việc tâm lý hưng phấn đối với AI đã thúc đẩy đà tăng gần đây của thị trường chứng khoán, và sự thay đổi trong nhận thức này có thể dẫn tới “thua lỗ lớn” trên thị trường, kéo theo tác động kinh tế rộng hơn.

Cục Dự trữ Liên bang (Fed) cho biết, lạm phát kéo dài, lãi suất dài hạn ở mức cao và tính bền vững của nợ tài khóa cũng nằm trong số những mối lo ngại được nhắc đến nhiều nhất đối với ổn định tài chính trong ngắn hạn.

Thông báo tuyển dụng được đưa ra tại hội chợ việc làm và thực tập của Đại học Appalachian State, Bắc Carolina, Mỹ, ngày 1 tháng 10 năm 2025. Ảnh: Getty Images.

Mặc dù vậy, khảo sát mới nhất cũng cho thấy một số dấu hiệu phục hồi sau giai đoạn biến động mạnh hồi mùa xuân do các tuyên bố áp thuế diện rộng của ông Trump, với giá trị tài sản vẫn ở mức cao và thanh khoản thị trường trái phiếu chính phủ Mỹ đã dần ổn định kể từ đó.

Thúy Hà

Nguồn: Reuters