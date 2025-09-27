EU và Ukraine họp khẩn dựng “bức tường máy bay không người lái”

9 quốc gia thành viên Liên minh Châu Âu (EU) và Ukraine đã tham gia cuộc họp về việc thiết lập cái gọi là “bức tường máy bay không người lái” (drone wall) để bảo vệ biên giới phía đông của liên minh như một biện pháp đối phó với các vụ xâm nhập bằng drone từ Nga hoặc các tác nhân khác. Cuộc họp diễn ra sau hàng loạt vụ vi phạm không phận ở khu vực Đông Âu gần đây.

Một kỹ sư đang theo dõi một máy bay không người lái bốn cánh quạt do Ukraine sản xuất tại một địa điểm không được tiết lộ ở Ukraine.

Ủy viên Quốc phòng Châu Âu Andrius Kubilius đã triệu tập cuộc họp giữa các bộ trưởng quốc phòng từ các quốc gia tiền tuyến để thảo luận về kế hoạch thiết lập một hệ thống phòng không chung chống máy bay không người lái.

Phát biểu trước báo giới, ông Kubilius cho biết: “Đây không chỉ là một cuộc họp chính thức. Chúng tôi mong đợi những cam kết mạnh mẽ và những kết quả cụ thể từ các quốc gia thành viên. Những vi phạm lặp đi lặp lại là không thể chấp nhận được. Thông điệp rõ ràng: Nga đang thử thách EU và NATO, và chúng ta phải đáp trả kiên quyết, đoàn kết, ngay lập tức”.

“Bức tường máy bay không người lái” sẽ là một mạng lưới phòng thủ chung dọc biên giới phía đông của EU, được thiết lập để phát hiện và đánh chặn máy bay không người lái. Hệ thống này sẽ kết hợp radar, cảm biến và máy bay đánh chặn chống máy bay không người lái, do các quốc gia tham gia dự án vận hành chung. Theo kế hoạch, trong vòng một năm, EU sẽ xây dựng mạng lưới cảm biến để phát hiện drone, sau đó tiến tới triển khai khả năng đánh chặn. Ukraine cũng tuyên bố sẵn sàng tham gia dự án, chia sẻ kinh nghiệm chiến đấu với drone trên chiến trường.

Nội dung trên dự kiến được bàn thảo sâu hơn tại hội nghị thượng đỉnh EU ở Copenhagen tuần tới. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết Brussels sẽ chi 6 tỷ euro để thành lập liên minh drone với Ukraine.

Trong một động thái phản ứng, Phát ngôn viên điện Kremlin, Dmitry Peskov cho biết những cáo buộc Nga vi phạm không phận các quốc gia thành viên NATO là “vô căn cứ”, đồng thời cho hay tới nay chưa có bằng chứng thuyết phục nào được đưa ra để chứng minh các cáo buộc này.

Trong khi EU tăng tốc xây dựng “hàng rào drone" để bảo vệ không phận, thì tại Washington, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng thay đổi quan điểm cứng rắn hơn với Moskva, kêu gọi Ukraine kiên quyết giành lại những vùng lãnh thổ đã mất.

Nhật Lệ

Nguồn: Aljazeera, Wiwon News