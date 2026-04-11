EU và Mỹ tiến gần thỏa thuận khoáng sản chiến lược

Liên minh châu Âu (EU) và Mỹ đang tiến gần tới một thỏa thuận nhằm phối hợp sản xuất và bảo đảm nguồn cung các khoáng sản quan trọng, trong nỗ lực giảm phụ thuộc vào nguồn cung từ Trung Quốc.

Theo một bản dự thảo “kế hoạch hành động” mà Hãng tin Bloomberg tiếp cận được, thỏa thuận tiềm năng này sẽ tạo ra các cơ chế khuyến khích như thiết lập mức giá tối thiểu, qua đó mang lại lợi thế cho các nhà cung cấp. EU và Mỹ cũng sẽ hợp tác trong việc xây dựng tiêu chuẩn, thúc đẩy đầu tư và triển khai các dự án chung, đồng thời phối hợp ứng phó sự gián đoạn nguồn cung.

Hai bên cũng đang tìm kiếm thêm các “đối tác cùng chí hướng” tham gia một thỏa thuận đa quốc gia nhằm xây dựng các chuỗi cung ứng khoáng sản quan trọng mới, vốn là đầu vào của hầu hết các công nghệ hiện đại, từ hệ thống dẫn đường tên lửa, máy bay chiến đấu đến xe điện.

Trong một tuyên bố, văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ cho biết: “Chính quyền đang áp dụng cách tiếp cận mang tính chủ động, linh hoạt nhằm giảm thiểu những điểm dễ tổn thương trong chuỗi cung ứng khoáng sản quan trọng, bao gồm việc hoàn tất các kế hoạch hành động về khoáng sản thiết yếu đã được thống nhất với Mexico và Nhật Bản. Chúng tôi mong sớm hoàn tất thỏa thuận này với EU.”

Một thỏa thuận về khoáng sản có thể trở thành điểm “hạ nhiệt” hiếm hoi trong quan hệ đang căng thẳng giữa EU và Mỹ, vốn gia tăng trong những tuần gần đây, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ trích các nước châu Âu vì không hỗ trợ trong chiến dịch quân sự của Mỹ nhằm vào Iran. EU cũng đang kéo dài quá trình phê chuẩn một thỏa thuận thương mại đạt được với chính quyền của ông Trump vào mùa hè năm ngoái, trong khi Mỹ vẫn chờ khối này dỡ bỏ thuế quan đối với nhiều mặt hàng công nghiệp.

Một mỏ khai thác đất hiếm ở miền trung Trung Quốc. Ảnh: AP.

Các quốc gia đang gấp rút bảo đảm khả năng tiếp cận nguồn khoáng sản quan trọng sau khi Trung Quốc áp đặt các biện pháp kiểm soát xuất khẩu trên diện rộng trong năm ngoái, bao gồm cả đất hiếm, nhằm đáp trả các mức thuế do Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra. Động thái này đã làm gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu và khiến nhiều doanh nghiệp tại EU đối mặt nguy cơ phải dừng sản xuất.

Thúy Hà

Nguồn: SCMP