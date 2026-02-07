EU tung gói trừng phạt mới với những công cụ lần đầu tiên được áp dụng vào Nga

Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen vừa công bố đề xuất gói trừng phạt thứ 20 nhắm vào Liên bang Nga. Đây là bước đi mới nhất của khối nhằm tạo ra sự xói mòn mang tính chiến lược đối với nền kinh tế và khả năng duy trì xung đột của Nga

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen Ảnh: AP

Gói trừng phạt hiện đang được gửi đến các quốc gia thành viên để thảo luận. Mặc dù có thể đối mặt với một số tranh luận từ các quốc gia như Hungary hay Slovakia, Ủy ban Châu Âu kỳ vọng sẽ đạt được sự đồng thuận để chính thức thông qua gói này trước ngày 24/2, đánh dấu tròn 4 năm kể từ khi xung đột Ukraine bùng phát.

Nếu được phê duyệt, đây sẽ là một cột mốc mới trong nỗ lực cô lập kinh tế Nga, buộc Moscow phải đối mặt với mức thâm hụt ngân sách kỷ lục và sự suy giảm nghiêm trọng trong khả năng duy trì các chuỗi cung ứng quân sự.

Điểm đáng chú ý nhất trong gói biện pháp này là việc EU lần đầu tiên kích hoạt công cụ chống né tránh trừng phạt. Việc kích hoạt công cụ chống lách luật sẽ trực tiếp ngăn chặn Nga tiếp cận các thiết bị công nghệ cao (như máy CNC, thiết bị vô tuyến) thông qua các nước trung gian, làm chậm quá trình sản xuất vũ khí và linh kiện thay thế.

Bên cạnh đó, EU cũng thiết lập tiền lệ mới khi nhắm trực tiếp vào các nền tảng giao dịch tiền điện tử và các công ty hỗ trợ chuyển đổi tài sản số, nhằm bịt kín các kẽ hở thanh toán mà Moscow đang sử dụng để thay thế hệ thống ngân hàng truyền thống. Đồng thời, các giới hạn pháp lý cũng được áp đặt lên ngân hàng tại nước thứ ba nếu bị phát hiện tạo điều kiện cho các hoạt động thương mại bất hợp pháp với Nga.

Về năng lượng, EU đề xuất thay thế cơ chế trần giá cũ bằng một lệnh cấm hoàn toàn đối với các dịch vụ hàng hải liên quan đến dầu thô Nga. Điều này đồng nghĩa với việc các tàu chở dầu của Nga sẽ bị từ chối bảo hiểm, tài chính và các dịch vụ kỹ thuật từ các đơn vị thuộc EU.

Một tàu hải quân Pháp bao vây tàu chở dầu GRINCH vì nghi ngờ hoạt động dưới cờ giả và thuộc hạm đội ngầm của Nga, cho phép Nga xuất khẩu dầu bất chấp lệnh trừng phạt và bị chuyển hướng đến cảng Marseille-Fos, trong Vịnh Fos-sur-Mer gần Martigues, Pháp, ngày 25 tháng 1 năm 2026. Ảnh: REUTERS

Danh sách trừng phạt cũng mở rộng thêm 43 tàu, nâng tổng số tàu thuộc “hạm đội bóng tối” bị chế tài lên 640 chiếc. Đặc biệt, lần đầu tiên các dịch vụ bảo trì cho tàu chở khí hóa lỏng (LNG) và tàu phá băng bị đưa vào danh sách cấm, gây áp lực lên năng lực vận hành các dự án năng lượng tại Bắc Cực của Moscow.

Ngoài các biện pháp kinh tế, gói này cũng đưa thêm 20 ngân hàng khu vực của Nga vào danh sách đen.

Nga cũng sẽ mất thêm các khoản thu từ xuất khẩu kim loại, hóa chất và khoáng sản quan trọng (trị giá khoảng 570 triệu Euro) sang EU, đồng thời bị thiếu hụt các sản phẩm quan trọng phục vụ nông nghiệp và công nghiệp như xe kéo và cao su do lệnh cấm xuất khẩu từ EU (trị giá 360 triệu Euro).

Nhật Lệ

Nguồn: Euronews, xinhua