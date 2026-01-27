EU thông qua lệnh cấm khí đốt Nga, hai nước thành viên tuyên bố khởi kiện

Các nước thuộc Liên minh châu Âu (EU) đã chính thức thông qua kế hoạch REPowerEU cấm nhập khẩu khí đốt từ Nga vào cuối năm 2027, khẳng định giai đoạn phát triển mới không phụ thuộc vào năng lượng của Moscow kể từ khi cuộc xung đột Nga – Ukraine nổ ra. Động thái này ngay lập tức vấp phải sự chỉ trích từ phía Nga, trong khi Hungary và Slovakia tuyên bố sẽ khởi kiện EU lên Tòa án Công lý châu Âu.

EU chính thức thông qua kế hoạch REPowerEU, cấm nhập khẩu khí đốt từ Nga vào cuối năm 2027. Ảnh: DepositPhotos.

Theo đó, lệnh cấm này được thông qua bởi đa số các quốc gia thành viên, mặc dù Slovakia và Hungary bỏ phiếu chống, trong khi Bulgaria bỏ phiếu trắng.

Theo thỏa thuận, EU sẽ ngừng nhập khẩu khí đốt tự nhiên hóa lỏng từ Nga vào cuối năm 2026 và khí đốt qua đường ống vào ngày 30/9/2027. Luật cũng cho phép gia hạn thời hạn muộn nhất là đến ngày 1/11/2027, nếu một quốc gia đang gặp khó khăn trong việc tích trữ khí đốt.

Đối với các hợp đồng hiện có, việc nhập khẩu theo các thỏa thuận ngắn hạn được ký kết trước ngày 17/6/2025 sẽ bị cấm vào ngày 25/4 tới đối với khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) và ngày 17/6 đối với khí đốt qua đường ống. Các hợp đồng dài hạn phải được chấm dứt dần trước thời hạn cuối cùng. Ủy ban châu Âu cũng dự định đề xuất luật trong những tháng tới để loại bỏ dần dầu mỏ từ đường ống của Nga và giúp các quốc gia giảm bớt sự phụ thuộc vào nguồn nhiên liệu này.

Phản ứng trước lệnh cấm từ EU, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho rằng động thái trên không giúp EU độc lập hơn về năng lượng, mà ngược lại chỉ khiến khối này rơi vào tình trạng phụ thuộc sâu hơn vào một nhà cung cấp khác. Bà cho biết: "Thời gian sẽ trả lời. Nhưng rõ ràng là họ đã từ bỏ tự do của mình".

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova: EU đã từ bỏ tự do của mình khi cấm khí đốt Nga. Ảnh: RT.

Trong khi đó, Hungary và Slovakia, hai nước vẫn phụ thuộc rất nhiều vào nhập khẩu năng lượng từ Nga và muốn duy trì mối quan hệ chặt chẽ với Moscow, cho biết sẽ khởi kiện lệnh cấm của EU lên Tòa án Công lý châu Âu. Trong một bài viết trên nền tảng mạng xã hội X ngày 26/1, Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto tuyên bố: “Hungary sẽ tiến hành các biện pháp pháp lý tại Tòa án Công lý Liên minh châu Âu ngay khi quyết định liên quan đến REPowerEU được chính thức công bố. Chúng tôi sẽ sử dụng mọi công cụ pháp lý để yêu cầu hủy bỏ quyết định này. Kế hoạch REPowerEU dựa trên một “thủ thuật pháp lý”, khi trình bày một biện pháp mang tính trừng phạt dưới danh nghĩa quyết định về chính sách thương mại nhằm né tránh yêu cầu đồng thuận tuyệt đối. Điều này hoàn toàn đi ngược lại các quy định của chính Liên minh khi các hiệp ước của EU quy định rõ rằng việc quyết định cơ cấu năng lượng thuộc thẩm quyền quốc gia”.

Ngọc Liên

Nguồn: Reuters/Tass