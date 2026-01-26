Đẩy nhanh tiến độ xây dựng hệ thống giao thông kết nối và hạ tầng kỹ thuật tại mặt bằng dự án Aeon Mall Thanh Hóa

Chiều 26/1, đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra thực địa và giao ban tiến độ thực hiện Dự án hệ thống giao thông kết nối và hạ tầng kỹ thuật tại mặt bằng dự án Trung tâm thương mại Aeon Mall Thanh Hóa.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan của tỉnh kiểm tra thực địa dự án Trung tâm thương mại Aeon Mall Thanh Hóa.

Đơn vị thi công Công ty CP Tập đoàn Xây dựng Miền Trung tập trung phương tiện, nhân lực đẩy nhanh tiến độ dự án.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm cùng đoàn công tác kiểm tra công trường xây dựng Trung tâm thương mại Aeon Mall Thanh Hóa.

Sau khi trực tiếp kiểm tra thực địa và làm việc với các sở, ngành, đơn vị thi công về tiến độ triển khai Dự án hệ thống giao thông kết nối và hạ tầng kỹ thuật tại khu vực dự án Trung tâm thương mại Aeon Mall Thanh Hóa, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm đã có những chỉ đạo cụ thể, thể hiện quyết tâm cao của tỉnh trong việc tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm tiến độ thi công dự án này.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm phát biểu tại buổi giao ban.

Phát biểu tại buổi giao ban, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực của các sở, ngành chức năng của tỉnh và UBND phường Quảng Phú trong quá trình phối hợp triển khai dự án. Đồng thời, biểu dương đơn vị thi công đã nỗ lực tập trung nhân lực, trang thiết bị để đảm bảo tiến độ thi công dự án.

Đại diện các sở, ngành liên quan của tỉnh dự buổi giao ban.

Đối với công tác giải phóng mặt bằng cho Dự án hệ thống giao thông kết nối và hạ tầng kỹ thuật tại mặt bằng dự án Trung tâm thương mại Aeon Mall Thanh Hóa, đến nay, các đơn vị liên quan đã cơ bản hoàn thành việc xác định hiện trạng, nguồn gốc tài sản trên đất và phương án giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện thuận lợi cho đơn vị thi công.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm yêu cầu các đơn vị liên quan chủ động phối hợp, giải quyết những khó khăn, vướng mắc, không để ảnh hưởng đến tiến độ chung của dự án.

Hiện nay, Trường Cao đẳng nghề Vicet Thanh Hóa đã cam kết tháo dỡ phần tường rào xây dựng sai vị trí. Theo đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, đây là cơ sở quan trọng để sớm bàn giao mặt bằng sạch cho dự án.

Đối với tuyến điện ngầm do Công ty Thương mại và Xây dựng Hoàng Khải quản lý nhưng chưa cung cấp được đầy đủ hồ sơ pháp lý, đồng chí yêu cầu công ty phối hợp với ngành điện lập phương án di dời theo đúng quy định, đồng thời cam kết rõ ràng về tiến độ thực hiện, tránh kéo dài gây ảnh hưởng đến tiến độ của dự án.

Đại diện Công ty TNHH Aeon Mall Việt Nam và đơn vị thi công dự án dự buổi giao ban.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh giao các sở, ngành chức năng và UBND phường Quảng Phú tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tháo gỡ triệt để các vướng mắc theo đúng thời hạn đã đề ra; giao Sở Công thương phối hợp với Aeon Mall chủ động thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến thủ tục kinh doanh, kiểm soát nguồn hàng để chuẩn bị cho Trung tâm thương mại đi vào hoạt động.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm đề nghị nhà thầu thi công tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư để đẩy nhanh tiến độ thi công dự án song song với việc đảm bảo chất lượng và an toàn xây dựng.

Ông Tomaru Keisuke, Trưởng phòng cấp cao Phòng Quản lý Trung tâm thương mại khu vực miền Bắc, Công ty TNHH Aeon Mall Việt Nam phát biểu tại buổi giao ban.

Tại buổi giao ban, ông Tomaru Keisuke, Trưởng phòng cấp cao Phòng Quản lý Trung tâm thương mại khu vực miền Bắc, Công ty TNHH Aeon Mall Việt Nam bày tỏ sự trân trọng và cảm ơn sâu sắc tới UBND tỉnh Thanh Hóa cùng các sở, ngành liên quan đã luôn đồng hành, phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư trong việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để triển khai dự án.

Theo ông Tomaru Keisuke, việc sớm hoàn thiện các tuyến kết nối giao thông và hạ tầng kỹ thuật khu vực có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không chỉ giúp chuẩn bị mặt bằng sạch để dự án Aeon Mall Thanh Hóa được triển khai đúng kế hoạch, mà còn góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong tương lai.

