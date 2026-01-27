Đức lên tiếng về việc triển khai quân tới Greenland, bác bỏ cáo buộc làm leo thang căng thẳng

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius khẳng định việc triển khai binh sĩ Đức tới Greenland là một phần trong nhiệm vụ trinh sát của NATO, đồng thời nhấn mạnh Berlin không góp phần làm leo thang căng thẳng tại khu vực.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius phát biểi tại Berlin, Đức, ngày 13/1/2026. Ảnh: Reuters.

Tuyên bố được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa áp thuế đối với Đức cùng một số quốc gia khác ngay sau khi nhiệm vụ trinh sát được triển khai, dù sau đó ông đã rút lại phát ngôn này.

Theo ông Pistorius, việc Tổng thống Trump rút lại lời đe dọa cho thấy rõ đã có sự hiểu lầm tại Washington. Ông nhấn mạnh đây không phải là hành động mang tính biểu tượng nhằm chống lại bất kỳ bên nào, mà nhằm thể hiện trách nhiệm của NATO đối với Greenland – một phần lãnh thổ tự trị thuộc Đan Mạch, quốc gia thành viên NATO.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức cũng cho rằng cái gọi là “khuôn khổ cho một thỏa thuận trong tương lai” liên quan đến Greenland thực chất không phải là một thỏa thuận, mà chỉ là một cuộc thảo luận “không có sự tham gia của Greenland và Đan Mạch”.

Toàn cảnh Nuuk, thủ phủ Greenland, ngày 25 tháng 1 năm 2026. Ảnh: Reuters.

Trong khi đó, Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen ca ngợi sức mạnh và sự đoàn kết của châu Âu trước tranh chấp về Greenland, coi đây là vấn đề liên quan đến các nguyên tắc dân chủ và toàn vẹn lãnh thổ. Phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh Biển Bắc ở Hamburg, bà kêu gọi xây dựng một châu Âu mạnh mẽ hơn, tự chủ hơn, cạnh tranh hơn và độc lập hơn.

Chính quyền Greenland hiện đang nghiên cứu tác động tâm lý từ những phát ngôn và động thái của ông Trump về việc muốn mua lại vùng lãnh thổ tự trị này. Bộ trưởng Y tế Greenland, bà Anna Wangenheim, cho biết các tranh luận kéo dài nhiều tuần qua đã ảnh hưởng đáng kể đến cảm xúc và mức độ căng thẳng của người dân, buộc chính quyền phải thu thập dữ liệu để đánh giá mức độ tác động.

Trước đó, Tổng thống Trump từng chỉ trích nỗ lực của Đan Mạch tại Greenland, trong đó nhắm vào đơn vị tuần tra Sirius – lực lượng quân sự sử dụng xe trượt tuyết do chó kéo để giám sát vùng đông bắc Greenland. Một cựu thành viên đơn vị này phản bác, cho rằng đội Sirius hoạt động rất hiệu quả vì trong điều kiện khắc nghiệt, xe trượt tuyết cơ giới có thể hỏng hóc và không thể sửa chữa, trong khi xe chó kéo có thể khắc phục ngay tại chỗ để tiếp tục nhiệm vụ, đồng thời nhấn mạnh Sirius không phải là đơn vị chiến đấu mà là lực lượng giám sát; trong trường hợp cần bảo vệ Greenland, đơn vị sẽ phối hợp cùng các lực lượng khác, bao gồm NATO và quân đội Mỹ, theo các thỏa thuận hiện hành.

Thanh Hằng

Nguồn: Wion