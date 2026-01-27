Ấn Độ bác bỏ thông tin về dịch virus Nipah bùng phát diện rộng, Thái Lan tăng cường giám sát

Giới chức Ấn Độ vừa lên tiếng bác bỏ thông tin về dịch virus Nipah bùng phát trên diện rộng. Trong khi đó, trước những lo ngại gia tăng về virus Nipah, Bộ Y tế Thái Lan khẳng định hiện chưa ghi nhận ca nhiễm nào trong nước và mức độ rủi ro thấp hơn COVID-19 do virus này khó lây lan hơn. Các biện pháp phòng ngừa và giám sát vẫn đang được triển khai liên tục tại các cửa khẩu và cơ sở y tế.

Ấn Độ bác bỏ thông tin về dịch virus Nipah bùng phát diện rộng Ảnh: Tư liệu.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Nipah là một trong 13 căn bệnh nguy hiểm hiện nay. Gần đây, Ấn Độ ghi nhận 2 nhân viên y tế nhiễm virus sau khi tiếp xúc với một bệnh nhân trong cộng đồng, người được cho là đã ăn trái cây bị nhiễm dịch tiết của dơi. Khoảng 200 người tiếp xúc gần hiện chưa phát hiện ca dương tính.

Tại Thái Lan, nhà chức trách cho biết Ấn Độ và Bangladesh ở khá xa, dù vẫn có các chuyến bay đến Bangkok và Phuket. Tất cả hành khách nhập cảnh có sốt hoặc triệu chứng nghi ngờ đều được kiểm tra kỹ lưỡng, song chưa phát hiện virus Nipah. Các cơ quan chức năng cũng đang theo dõi những người từng đi lại trong vòng 21 ngày và có nguy cơ tiếp xúc với nguồn ô nhiễm, đặc biệt qua trái cây rơi xuống đất hoặc khu vực có dơi.

Giới chuyên môn cho biết virus Nipah chủ yếu lây từ động vật sang người, khả năng lây từ người sang người thấp hơn nhiều so với COVID-19. Trong khi một ca nhiễm Omicron có thể lây cho 8–10 người, thì Nipah chỉ lây cho khoảng 0,2–0,8 người. Tại Thái Lan, khoảng 10% dơi từng được phát hiện mang virus, thấp hơn nhiều so với tỷ lệ 40% tại Ấn Độ. Hiện chưa có bằng chứng virus lây sang lợn hay con người ở Thái Lan.

Ảnh hiển vi điện tử truyền qua đã được tô màu cho thấy các hạt virus Nipah ngoại bào trưởng thành (màu đỏ) ở gần rìa của một tế bào VERO bị nhiễm (màu xanh). Hình ảnh được chụp tại Cơ sở Nghiên cứu Tích hợp của NIAID ở Fort Detrick, bang Maryland. Nguồn: NIAID.

Trong khi đó, giới chức Ấn Độ bác bỏ thông tin về một đợt bùng phát diện rộng. Ngày 26/1, tiến sĩ Sayan Chakraborty, chuyên gia bệnh truyền nhiễm và nguyên cố vấn y tế bang Tây Bengal, cho biết chỉ ghi nhận 2 ca dương tính và “tình hình vẫn trong tầm kiểm soát”. Các ca nghi nhiễm nhập viện đều có kết quả âm tính và đã xuất viện. Chính quyền đã truy vết, cách ly khoảng 190 người tiếp xúc gần; tất cả những người có triệu chứng đều cho kết quả âm tính.

Virus Nipah gây lo ngại lớn cho an ninh y tế toàn cầu vì tỷ lệ tử vong cao, từ 40% đến 75% tùy chủng virus và năng lực y tế, trong khi thế giới vẫn chưa có vaccine hay thuốc điều trị đặc hiệu. Vật chủ tự nhiên của virus là dơi ăn quả; bệnh lây sang người qua thực phẩm nhiễm dịch tiết của dơi (như trái cây, nhựa cây thốt nốt) hoặc tiếp xúc với vật nuôi bị bệnh như lợn. Nguy hiểm hơn, virus có thể lây trực tiếp từ người sang người qua giọt bắn hô hấp hoặc dịch cơ thể, nhưng thường chỉ xảy ra khi tiếp xúc rất gần, như chăm sóc bệnh nhân hoặc xử lý xác động vật.

Thanh Hằng

Nguồn: NDTV