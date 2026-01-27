Thủ tướng Nhật: Triều Tiên là một “quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân”

Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae mới đây tuyên bố rằng, Triều Tiên là một “quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân”, cách diễn đạt được xem là khác với lập trường thận trọng lâu nay của Tokyo về vấn đề này.

Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đã tuyên bố rằng, Triều Tiên là một quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân. Ảnh: Asia Nikkei.

Phát biểu trên truyền hình ngày 26/1 bà Takaichi cho rằng, Nhật Bản đang ở trong môi trường an ninh nơi các quốc gia có năng lực hạt nhân ngày càng gia tăng tương tác, do đó Tokyo cần vừa tăng cường ngoại giao, vừa củng cố hệ thống bảo đảm an ninh quốc gia. Bà khẳng định sẽ nỗ lực “xây dựng cơ chế có thể bảo vệ người dân, lãnh thổ, vùng biển và không phận của Nhật Bản trong mọi tình huống”.

Nhận định của bà được đưa ra trong bối cảnh trong nước Nhật Bản đang có thảo luận ngày càng rộng về chính sách an ninh, bao gồm cả việc xem xét lại “ba nguyên tắc phi hạt nhân”, không sở hữu, không phát triển và không cho phép vũ khí hạt nhân hiện diện trên lãnh thổ.

Theo ước tính của Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI), Triều Tiên được cho là đang sở hữu khoảng vài chục đầu đạn hạt nhân và có năng lực mở rộng kho dự trữ vật liệu phân hạch. Tuy nhiên, Bình Nhưỡng không phải là quốc gia được công nhận chính thức có vũ khí hạt nhân theo Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT).

Thủ tướng Nhật Bản Takaichi bày tỏ sẵn sàng đối thoại với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: Reuters.

Cùng ngày, Thủ tướng Nhật Bản cũng bày tỏ sẵn sàng đối thoại với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, cho biết Tokyo mong muốn các lập trường của mình được hiểu rõ trong bối cảnh quan hệ song phương còn tồn tại khác biệt. Bà cho hay: "Tôi lạc quan về việc gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Tôi sẽ xem xét khả năng đối thoại trực tiếp với ông ấy, để lập trường của Nhật Bản được hiểu đúng".

Trong lúc này, chiến dịch vận động cho cuộc bầu cử Hạ viện Nhật Bản (dự kiến ngày 8/2) chính thức bắt đầu trên toàn quốc. Đây là cuộc bầu cử đầu tiên kể từ khi Thủ tướng Sanae Takaichi nhậm chức (21/10/2025). Bà tìm kiếm sự ủng hộ để tiếp tục các chính sách kinh tế và an ninh.

Trọng tâm tranh cử của bà là đề xuất tạm dừng hoặc bãi bỏ thuế tiêu dùng với thực phẩm nhằm giảm áp lực lạm phát, song vấp phải tranh luận về nguồn bù đắp ngân sách. Các chủ đề nổi bật khác gồm định hướng tài khóa của chính phủ, quan hệ với Trung Quốc và Mỹ, cùng đề xuất cho phép vợ chồng lựa chọn giữ họ riêng sau kết hôn.

Thu Uyên

Nguồn: Japan Today, Asia Nikkei.