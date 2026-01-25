Thanh Hóa ra quân cao điểm giải tỏa các điểm họp chợ trái phép

Thực hiện kế hoạch cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị và mỹ quan đô thị, thời gian qua, lực lượng Cảnh sát trật tự Công an tỉnh Thanh Hóa đã đồng loạt ra quân giải tỏa các điểm họp chợ tự phát, chợ cóc, tụ điểm kinh doanh buôn bán sai quy định trên địa bàn toàn tỉnh.

Lực lượng chức năng đồng loạt ra quân giải toả các điểm họp chợ trái phép.

Tại tuyến đường trước cổng Công ty TNHH Giày Anora Việt Nam, tình trạng họp chợ trái phép đã tồn tại trong thời gian dài, gây mất mỹ quan đô thị, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, đặc biệt vào giờ cao điểm khi công nhân tan ca.

Xác định đây là “điểm nóng” cần xử lý dứt điểm, trong các ngày từ 23 đến 25/1, lực lượng Cảnh sát trật tự Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Công an phường Đào Duy Từ và phường Tĩnh Gia đã ra quân, tuyên truyền, nhắc nhở, yêu cầu các hộ kinh doanh, buôn bán tự phát chấm dứt việc bày bán hàng hóa không đúng nơi quy định. Đồng thời lập biên bản xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm, tái lấn chiếm.

Lực lượng chức năng phường Đào Duy Từ xử lý các hộ kinh doanh trái phép.

Không chỉ riêng tại khu vực Nghi Sơn, đợt cao điểm lần này được triển khai đồng loạt trên phạm vi toàn tỉnh, tập trung vào các tuyến đường trọng điểm, khu vực cổng khu công nghiệp, bệnh viện, trường học và các điểm nóng về trật tự đô thị. Mục tiêu là giải quyết dứt điểm tình trạng chợ cóc, chợ tạm, lấn chiếm hành lang an toàn giao thông, trả lại không gian thông thoáng cho người dân, góp phần xây dựng nếp sống văn minh đô thị.

Lực lượng chức năng tuyên truyền, nhắc nhở, yêu cầu người dân, hộ kinh doanh chấm dứt việc bày bán hàng không đúng nơi quy định.

Thiếu tá Nguyễn Đức Mạnh, Đội trưởng Đội Cảnh sát trật tự, Phòng PC06, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết: “Sau các đợt ra quân trước đây, tình trạng chợ cóc, chợ tạm, họp chợ trái phép vẫn tái diễn ra tại nhiều địa phương. Với tinh thần kiên quyết, đợt này, chúng tôi yêu cầu lực lượng công an cơ sở tiếp tục rà soát, xử lý triệt để, đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương duy trì thường xuyên công tác kiểm tra, giám sát, không để tình trạng vi phạm tái diễn".

Trong thời gian tới, Công an tỉnh Thanh Hóa sẽ tiếp tục bố trí lực lượng cắm chốt tại các khu vực phức tạp, đặc biệt là các điểm bán hoa, cây cảnh tự phát dịp Tết, tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, từng bước lập lại trật tự công cộng, trật tự đô thị trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông và đời sống sinh hoạt của nhân dân.

Thuỳ Dung