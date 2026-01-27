Campuchia tham gia Hội đồng hòa bình Gaza, khẳng định giải quyết hòa vấn đề biên giới với Thái Lan

Thủ tướng Campuchia Hun Manet mới đây tuyên bố, Phnom Penh chính thức tham gia Hội đồng hòa bình Dải Gaza - sáng kiến do Tổng thống Mỹ Donald Trump khởi xướng, đồng thời tái khẳng định lập trường nhất quán của Campuchia trong xử lý căng thẳng biên giới với Thái Lan bằng các biện pháp hòa bình.

Thủ tướng Campuchia Hun Manet và Đô đốc Samuel Paparo, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Ấn Độ Dương -Thái Bình Dương của Mỹ. Ảnh: Khmer Times.

Tuyên bố được đưa ra trong cuộc tiếp Đô đốc Samuel Paparo, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Ấn Độ Dương -Thái Bình Dương của Mỹ ngày 26/1, tại Cung Hòa bình ở Phnom Penh. Theo truyền thông Campuchia, Thủ tướng Hun Manet cho biết, nước này đã nhận được thư mời chính thức từ phía Mỹ và việc tham gia Hội đồng thể hiện thiện chí cũng như trách nhiệm của Campuchia đối với các nỗ lực hòa bình ở tầm quốc tế.

Bên cạnh nội dung liên quan đến Gaza, nhà lãnh đạo Campuchia đã thông tin với phía Mỹ về tình hình tại khu vực biên giới Campuchia - Thái Lan. Ông nhấn mạnh Phnom Penh tôn trọng lệnh ngừng bắn, tuân thủ Tuyên bố chung Kuala Lumpur và theo đuổi giải pháp hòa bình dựa trên luật pháp quốc tế, các hiệp ước và thỏa thuận song phương hiện có. Mục tiêu được nêu rõ là hướng tới một đường biên giới ổn định, bền vững và có thể dự đoán được.

Thủ tướng Hun Manet cũng cảm ơn vai trò của Washington trong việc thúc đẩy lệnh ngừng bắn trước đây, cũng như việc chứng kiến lễ ký Tuyên bố chung Kuala Lumpur. Điều này phản ánh sự ghi nhận của Phnom Penh đối với vai trò trung gian và bảo đảm quốc tế trong các vấn đề an ninh khu vực.

Tàu Hải quân Mỹ cập cảng Campuchia. Ảnh: AFP.

Ở chiều song phương, hai bên đánh giá tích cực tiến triển trong quan hệ Mỹ - Campuchia, đặc biệt trong lĩnh vực quốc phòng. Việc tàu Hải quân Mỹ cập cảng Campuchia được xem là tín hiệu cho thấy tương tác quân sự đang dần được nối lại và mở rộng, sau giai đoạn quan hệ từng có lúc trầm lắng.

Phía Mỹ cho biết, tiếp tục theo dõi sát tình hình khu vực biên giới Campuchia - Thái Lan, đồng thời ủng hộ vai trò của các cơ chế khu vực như Nhóm quan sát ASEAN và tiến trình của Ủy ban Biên giới chung (JBC) trong công tác đo đạc, phân giới, cắm mốc.

Thu Uyên

Nguồn: Khmer Times.