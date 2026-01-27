Ấn Độ, EU hoàn tất thỏa thuận thương mại mang tính bước ngoặt

Ấn Độ và Liên minh châu Âu (EU) đã hoàn tất một thỏa thuận thương mại mang tính bước ngoặt, đại diện cho khoảng 25% nền kinh tế toàn cầu. Thông tin được Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi công bố ngày 27/1, trong bối cảnh hai bên tìm cách giảm thiểu rủi ro từ mối quan hệ thương mại thiếu ổn định với Mỹ.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Chủ tịch Hội đồng Châu Âu António Luís Santos da Costa và Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen. Ảnh: Free Press Journal

Sau gần hai thập kỷ đàm phán gián đoạn, thỏa thuận sẽ mở đường để Ấn Độ từng bước mở cửa thị trường rộng lớn nhưng được bảo hộ chặt chẽ của mình cho tự do thương mại với EU - đối tác thương mại lớn nhất của New Delhi. Thủ tướng Modi nhấn mạnh, hiệp định này được kỳ vọng mang lại cơ hội lớn cho 1,4 tỷ người dân Ấn Độ và hàng triệu người dân châu Âu, đồng thời chiếm khoảng 25% GDP toàn cầu và một phần ba thương mại thế giới.

Thủ tướng Modi và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen sẽ đưa ra tuyên bố chung và công bố các chi tiết của thỏa thuận tại Hội nghị thượng đỉnh Ấn Độ – EU diễn ra ở New Delhi ngày 27/1.

Theo số liệu chính thức, kim ngạch thương mại song phương giữa Ấn Độ và EU đạt 136,5 tỷ USD trong năm tài khóa kết thúc vào tháng 3/2025. Thỏa thuận này được ký kết trong bối cảnh EU và Ấn Độ đẩy mạnh mạng lưới các hiệp định thương mại nhằm đa dạng hóa đối tác. Trước đó, EU đã đạt thỏa thuận với khối Mercosur, cũng như với Indonesia, Mexico và Thụy Sĩ, trong khi Ấn Độ hoàn tất các hiệp định với Anh, New Zealand và Oman.

Mỹ áp thuế 50% đối với hàng hóa từ Ấn Độ. Ảnh: AL24 News

Diễn biến trên phản ánh xu hướng toàn cầu nhằm giảm phụ thuộc vào Mỹ, nhất là khi các chính sách thuế quan và động thái đối ngoại của Tổng thống Mỹ Donald Trump đang gây sức ép lên quan hệ thương mại với nhiều đối tác. Hiện Mỹ đã áp mức thuế 50% đối với hàng hóa từ Ấn Độ, trong khi đàm phán thương mại song phương giữa hai nước đã đổ vỡ trong năm ngoái.

Theo một quan chức Chính phủ Ấn Độ, lễ ký kết chính thức thỏa thuận Ấn Độ - EU sẽ được tiến hành sau khi hoàn tất quá trình rà soát pháp lý, dự kiến kéo dài từ 5 đến 6 tháng.

Minh Phương

Nguồn: Reuters