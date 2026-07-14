EU, Anh áp đặt trừng phạt Nga liên quan cáo buộc tấn công mạng tại châu Âu

Liên minh châu Âu (EU) và Anh vừa công bố gói trừng phạt phối hợp nhằm vào Nga sau khi cáo buộc Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) đứng sau vụ tấn công mạng nhằm vào hạ tầng năng lượng của Ba Lan hồi tháng 12 năm ngoái, đồng thời tiến hành một chiến dịch tấn công mạng quy mô lớn nhằm vào nhiều quốc gia châu Âu trong nhiều năm qua.

EU, Anh áp đặt trừng phạt Nga . Ảnh: Getty Images.

Theo tuyên bố, EU đã đưa 9 cá nhân và 4 tổ chức có liên quan đến các cơ quan an ninh Nga vào danh sách trừng phạt, trong khi Anh bổ sung 24 cá nhân và tổ chức vào danh sách cấm vận của mình.

Chính phủ Anh cho biết đây là gói trừng phạt đầu tiên được London và Brussels phối hợp ban hành trong lĩnh vực an ninh mạng, nhằm đáp trả điều mà nước này gọi là những nỗ lực “liên tục và ngày càng liều lĩnh” của Nga trong việc gây bất ổn và chia rẽ tại châu Âu.

EU cho biết chiến dịch tấn công mạng bị cáo buộc đã nhằm vào nhiều quốc gia thành viên, gồm Pháp, Đức, Ba Lan, Cyprus, Hà Lan, Áo, Slovakia, Romania và Phần Lan.

Ảnh minh hoa: Reuters

Theo phía Anh, vụ tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng trọng yếu của Ba Lan trong mùa Đông năm 2025, bao gồm hệ thống điện, được cho là do Trung tâm 16 thuộc FSB thực hiện. London nhận định vụ tấn công đã thất bại, song nếu thành công có thể khiến khoảng 500.000 người dân Ba Lan mất điện giữa mùa Đông.

Bộ Ngoại giao Anh cũng cáo buộc các cơ quan tình báo Nga ngày càng dựa vào các nhóm tội phạm mạng để phục vụ các mục tiêu quân sự và đối ngoại của Moscow trong bối cảnh xung đột tại Ukraine tiếp diễn.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Pháp Jean-Noël Barrot cho biết Đại sứ Nga tại Paris sẽ được triệu tập trong vài ngày tới để giải trình về điều mà ông mô tả là một “chiến dịch tấn công mạng quy mô lớn”. Theo ông, các cuộc tấn công đã nhằm vào nhiều bộ, doanh nghiệp và đơn vị cung cấp dịch vụ tại châu Âu, với mục tiêu thu thập thông tin tình báo hoặc phá hoại cơ sở hạ tầng trọng yếu, trong đó có hệ thống đường sắt của Ba Lan.

Trước đó, các cơ quan tình báo phương Tây từng nhiều lần cáo buộc Trung tâm 16 thuộc FSB sử dụng phần mềm độc hại để tiến hành các hoạt động gián điệp trên phạm vi toàn cầu trong nhiều thập kỷ. Tuy nhiên, Nga luôn bác bỏ các cáo buộc này.

Thanh Hằng

Nguồn: Euronews.