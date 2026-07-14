Estonia xây dựng căn cứ quân sự mới giáp biên giới Nga

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Estonia đang triển khai kế hoạch xây dựng một căn cứ quân sự mới tại thành phố Narva, giáp biên giới Nga, nhằm tăng cường năng lực phòng thủ và củng cố sự hiện diện quân sự tại khu vực biên giới phía Đông trong bối cảnh môi trường an ninh khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp.

Binh sĩ Estonia tại căn cứ quân sự Tapa . Ảnh: Getty Images.

Theo Đài Phát thanh và Truyền hình Công cộng Estonia (ERR), Trung tâm Đầu tư Quốc phòng Nhà nước Estonia (RKIK) ngày 13/7 đã phát động gói thầu thiết kế và xây dựng căn cứ quân sự này. Dự án có tổng vốn đầu tư khoảng 15 triệu euro (tương đương 16,3 triệu USD), với quy mô hơn 7.500 m2, gồm 12 tòa nhà cùng các hạng mục kỹ thuật phục vụ hoạt động huấn luyện, chỉ huy và bảo đảm hậu cần.

Theo kế hoạch, căn cứ sẽ được xây dựng tại khu Kadastiku, nằm ngoài khu dân cư của thành phố Narva nhằm giảm thiểu tác động tới đời sống người dân địa phương. Hiện Chính phủ Estonia đang phối hợp với chính quyền thành phố để hoàn tất các thủ tục về đất đai và quy hoạch, tạo điều kiện triển khai dự án.

Ông Ando Voogma, phụ trách các dự án khu vực Đông Bắc của RKIK, cho biết quá trình sơ tuyển nhà thầu đã được khởi động. Vòng đấu thầu cuối cùng dự kiến hoàn tất vào mùa Xuân năm 2027. Nếu các thủ tục được triển khai đúng kế hoạch, công trình sẽ được khởi công vào cuối mùa Xuân hoặc đầu mùa Hè năm 2027.

Sau khi hoàn thành, căn cứ dự kiến có khả năng tiếp nhận khoảng 1.000 binh sĩ theo hình thức luân phiên, bao gồm lực lượng vũ trang Estonia và các đơn vị đồng minh. Theo giới chức Estonia, việc xây dựng căn cứ là một phần trong chiến lược tăng cường năng lực phòng thủ, củng cố sự hiện diện của nhà nước tại khu vực biên giới và nâng cao khả năng phối hợp với các lực lượng đồng minh.

Binh sĩ Estonia tham gia huấn luyện tại thao trường Sirgala. Ảnh: Bộ Quốc phòng Estonia.

Kế hoạch xây dựng căn cứ quân sự thường trực tại Narva đã được Chính phủ Estonia thông qua từ năm 2025. Thành phố Narva nằm ở cực Đông Estonia, bên bờ sông Narva, đối diện thành phố Ivangorod của Nga và được xem là một trong những khu vực có vị trí chiến lược quan trọng trên sườn phía Đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Dự án được triển khai trong bối cảnh NATO tiếp tục tăng cường năng lực phòng thủ tại khu vực Baltic và sườn phía Đông của liên minh.

Trước đó, Đức và Hà Lan đã thành lập một trung tâm chỉ huy quân sự chung tại thị trấn Valga ở miền Nam Estonia. Trung tâm này là sở chỉ huy chiến thuật của Quân đoàn Đức - Hà Lan số 1, có nhiệm vụ điều phối hoạt động của các đơn vị NATO và lực lượng lục quân tại Estonia và Latvia, qua đó nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu và tăng cường phối hợp phòng thủ trong khu vực.

Thanh Hằng

Nguồn: United24.