Estonia thận trọng không bắt giữ tàu thuộc"hạm đội bóng tối" của Nga do lo ngại đụng độ quân sự trực tiếp

Chính phủ Estonia vừa đưa ra một tuyên bố gây bất ngờ khi thừa nhận lực lượng hải quân nước này sẽ không tiến hành bắt giữ các tàu chở dầu thuộc “hạm đội bóng tối” của Nga tại Biển Baltic. Lý do được đưa ra là mối đe dọa về một cuộc leo thang quân sự trực tiếp với Moscow đang ở mức báo động.

Chỉ huy Hải quân Estonia, ông Ivo Vark. Ảnh: News.err

Trong một thông báo chính thức, Chỉ huy Hải quân Estonia, ông Ivo Vark, xác nhận rằng việc cưỡng chế các tàu chở dầu vi phạm lệnh trừng phạt có thể đẩy khu vực vào một cuộc xung đột vũ trang không mong muốn.

Ông Vark nhấn mạnh: "Chúng tôi nhận thấy rủi ro Nga sẽ triển khai lực lượng quân sự để bảo vệ các tàu này là rất lớn. Một bước đi sai lầm có thể dẫn đến hậu quả khôn lường ngay tại cửa ngõ NATO. "

Quyết định này được đưa ra sau sự cố nghiêm trọng hồi tháng 5/2025, khi Nga điều tiêm kích xâm nhập không phận NATO để hộ tống một tàu chở dầu bị áp lệnh trừng phạt quay lại lãnh hải, ngay sau nỗ lực lên tàu kiểm tra của phía Estonia. Sau cuộc đối đầu này, Moscow đã duy trì tuần tra thường trực từ 2 đến 3 chiến hạm có vũ trang tại Vịnh Phần Lan.

Các báo cáo tình báo cho thấy Moscow sẵn sàng điều động tàu chiến và tiêm kích Su-35 để hộ tống các chuyến hàng năng lượng, biến mọi nỗ lực bắt giữ thành một “ngòi nổ” chiến tranh.

Trước tình hình này, Estonia đã lựa chọn cách tiếp cận thận trọng hơn. Tallinn tuyên bố sẽ chỉ xem xét can thiệp trong các tình huống khẩn cấp như tràn dầu hoặc đe dọa trực tiếp đến hạ tầng dưới đáy biển.

Thực trạng này cũng làm bộc lộ sự chia rẽ trong chiến dịch trấn áp “hạm đội bóng tối” của châu Âu. Trong khi Anh, Pháp, Bỉ và Thụy Điển đang đẩy mạnh việc bắt giữ các tàu cũ kỹ của Nga, thì Estonia - quốc gia NATO nằm sát các cảng dầu lớn nhất của Nga, đã buộc phải chấp nhận sự hiện diện của các đội tàu hộ tống Moscow.

Tàu tuần tra của Hải quân Nga neo đậu cạnh tàu thuộc hạm đội bóng tối của Nga trong khu vực neo đậu không chính thức ở Vịnh Phần Lan gần Vaindloo, Estonia, ngày 10 tháng 4 năm 2026. Ảnh: REUTERS

Hiện có khoảng 40 tàu dầu cũ kỹ, không có bảo hiểm thuộc “hạm đội bóng tối” đang neo đậu tại vùng đặc quyền kinh tế của Estonia do các cảng của Nga quá tải. Nguyên nhân được cho là do các cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV) của Ukraine đã làm gián đoạn lịch trình tiếp nhận hàng tại các cảng của Nga.

Trong khi Anh và Thụy Điển đang thúc đẩy các biện pháp cứng rắn hơn, vị trí địa lý nhạy cảm buộc Estonia phải chọn cách tiếp cận thực dụng để bảo vệ an ninh quốc gia.

Nhật Lệ

Nguồn: Reuters, The Star