“Em nuôi của Đoàn” – chắp cánh em đến trường

Mô hình “Em nuôi của Đoàn” là hoạt động an sinh xã hội ý nghĩa của tuổi trẻ Thọ Xuân và các cơ sở đoàn, nổi bật với các việc làm ý nghĩa, thiết thực như hỗ trợ kinh phí nhận đỡ đầu học sinh nghèo vượt khó, trao tặng đồ dùng học tập... Thông qua các hoạt động đã góp thêm cơ hội tiếp tục đến trường cho các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Đoàn thanh niên xã Thọ Xuân trao biển hỗ trợ “Em nuôi của Đoàn” cho em Đỗ Ích Quang Thiện, xã Thọ Xuân.

Sinh ra và lớn lên ở vùng quê còn nhiều khó khăn ở xã Thọ Xuân, không được may mắn như nhiều bạn học cùng trang lứa, từ nhỏ em Đỗ Ích Quang Thiện, sinh năm 2017 tại thôn Xuân Phả 2 đã sớm thiếu vắng tình yêu thương của cha mẹ. Hiện tại, em đang sống trong căn nhà nhỏ cùng bà nội. Mặc dù cuộc sống còn nhiều thiếu thốn nhưng em luôn chăm ngoan, nỗ lực vươn lên trong học tập và cuộc sống. Để cánh cổng đến trường của em không khép lại, Đoàn xã Thọ Xuân đã nhận đỡ đầu em Thiện theo mô hình “Em nuôi của Đoàn”, với mức hỗ trợ 1 triệu đồng/tháng. Đây là nguồn động viên thiết thực, góp phần chia sẻ khó khăn với gia đình, đồng thời tiếp thêm động lực để em Đỗ Ích Quang Thiện yên tâm học tập, rèn luyện và nuôi dưỡng ước mơ.

Những năm qua, em Lê Thị Quỳnh Hoa, thôn Xuân Giang 1, xã Thọ Xuân luôn nhận được hỗ trợ 1 triệu đồng/tháng từ mô hình “Em nuôi của Đoàn” do Đoàn xã phối hợp với Đoàn Thanh niên Công an xã thực hiện. Số tiền tuy không lớn nhưng là sự hỗ trợ thiết thực để Quỳnh Hoa mua thêm đồ dùng học tập và thực phẩm cho gia đình. Quan trọng hơn, sự quan tâm, thăm hỏi của các anh, chị trong tổ chức đoàn đã tiếp thêm động lực để Quỳnh Hoa vượt qua khó khăn, vươn lên đạt kết quả tốt trong học tập. Được biết, Lê Thị Quỳnh Hoa có hoàn cảnh gia đình rất khó khăn. Em sinh ra trong gia đình có 3 anh chị em nhưng mẹ đã mất sớm, bố thì sức khỏe yếu không có việc làm và thu nhập ổn định. Tuy vậy, với tinh thần vượt khó, nỗ lực vươn lên, Quỳnh Hoa vẫn cố gắng học tập, rèn luyện đạt kết quả tốt.

Với vai trò là cầu nối vận động các đơn vị, tổ chức, cá nhân có lòng hảo tâm ủng hộ giúp đỡ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, trẻ khuyết tật, mồ côi..., các tổ chức đoàn, hội, đội xã Thọ Xuân đã tích cực làm tốt nhiệm vụ của mình để đem đến nhiều cơ hội tiếp tục đến trường cho các em. Theo thống kê của Đoàn xã, từ đầu năm 2026 đến nay, gắn với thực hiện hiệu quả mô hình “Em nuôi của Đoàn” và hoạt động “Tiếp sức đến trường”, các cơ sở đoàn, hội, đội trong xã đã hỗ trợ, giúp đỡ, tổ chức trao quà, học bổng cho hàng trăm lượt học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn. Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã, Bí thư Đoàn xã Hoàng Thị Phượng, nhấn mạnh: “Với sự sẻ chia, đồng hành của xã hội, sự chung tay, góp sức của các cơ sở đoàn, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh đã yên tâm, tự tin và vững vàng hơn trên hành trình viết tiếp ước mơ đến trường”.

Để tiếp tục duy trì hoạt động của mô hình với mục tiêu không để học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn phải nghỉ học, “không để trẻ em nào bị bỏ lại phía sau”, thời gian tới, Đoàn xã tiếp tục kêu gọi các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp, huy động sự đóng góp của cán bộ, đoàn viên, thanh niên tại các cơ sở đoàn để kịp thời hỗ trợ cho các em. Đồng thời, quan tâm hơn nữa về mặt tinh thần để tổ chức đoàn thực sự là nơi các “em nuôi” tìm đến như một điểm tựa vững chãi hiện thực hóa ước mơ của mình -Bí thư Đoàn xã Hoàng Thị Phượng nhấn mạnh.

Bài và ảnh: Lê Phượng