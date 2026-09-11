ECB tăng lãi suất, cảnh báo lạm pháp kéo dài do xung đột Trung Đông

Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) đã quyết định nâng lãi suất cơ bản thêm 25 điểm, lên mức 2,5% - mức cao nhất kể từ tháng 3 năm ngoái. Quyết định được đưa ra trong bối cảnh cuộc xung đột gia tăng tại Trung Đông đang đẩy giá năng lượng leo thang, đe dọa làn sóng lạm phát kéo dài trên toàn khu vực.

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Chủ tịch ECB Christine Lagarde. Ảnh: Reuters.

Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 10/9, Chủ tịch ECB Christine Lagarde cảnh báo áp lực lạm phát tại eurozone sẽ “kéo dài hơn dự báo”. ECB điều chỉnh nâng dự báo tăng trưởng kinh tế khu vực năm 2026 lên 0,9% và dự kiến lạm phát trung bình năm nay ở mức 3%. Mục tiêu đưa lạm phát về mức mong đợi dự kiến phải tới cuối năm 2027 mới đạt được.

Tác động từ các đợt tấn công tàu thuyền tại eo biển Hormuz giữa Mỹ và Iran đã khiến giá dầu thô Brent vượt mốc 105 USD/thùng (tăng 3,3% trong ngày). Giá khí đốt tự nhiên tại Anh vượt 203 pence/ đơn vị nhiệt (therm), trong khi giá khí đốt hợp đồng tương lai tại sàn Hà Lan (chuẩn EU) chạm 82,56 Euro/MWh – mức cao nhất kể từ tháng 1/2023. Lo ngại thiếu hụt nguồn cung càng gia tăng khi lượng khí đốt dự trữ của EU hiện chỉ đạt 67%, thấp hơn đáng kể so với mức trung bình 5 năm là 84%.

ECB tăng lãi suất lần thứ hai trong năm nay trước áp lực lạm phát. Ảnh: Euronews.

Biến động trên thị trường năng lượng lập tức kích hoạt làn sóng bán tháo trái phiếu chính phủ. Lợi suất trái phiếu chính phủ Anh kỳ hạn 10 năm chạm mốc 5,36% - mức cao nhất kể từ tháng 8/2007. Tại Đức, lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm và 30 năm lần lượt tăng lên 3,45% và 5,08%. Lợi suất trái phiếu 10 năm của Pháp cũng lập đỉnh mới kể từ tháng 10/2008 ở mức 4,344%.

Nhằm trấn an thị trường, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent thông báo kế hoạch mua lại 6 tỷ USD trái phiếu chính phủ. Tuy nhiên, giới đầu tư đánh giá quy mô gói hỗ trợ này chưa đủ sức hạ nhiệt căng thẳng, đẩy lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm lên mức cao nhất trong 3 năm qua.

Thanh Giang

Nguồn: The Guardian, Euronews.