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ECB giữ nguyên lãi suất, công bố thiết kế mới của đồng euro sau hơn 20 năm

Thanh Giang
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(Baothanhhoa.vn) - Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) ngày 23/7 quyết định giữ nguyên ba lãi suất chính sách trong bối cảnh rủi ro từ giá năng lượng và bất ổn địa chính trị vẫn hiện hữu, đồng thời công bố các mẫu thiết kế mới cho tiền giấy euro, đánh dấu lần thay đổi toàn diện đầu tiên kể từ khi đồng tiền chung được phát hành năm 2002.

ECB giữ nguyên lãi suất, công bố thiết kế mới của đồng euro sau hơn 20 năm

Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) ngày 23/7 quyết định giữ nguyên ba lãi suất chính sách trong bối cảnh rủi ro từ giá năng lượng và bất ổn địa chính trị vẫn hiện hữu, đồng thời công bố các mẫu thiết kế mới cho tiền giấy euro, đánh dấu lần thay đổi toàn diện đầu tiên kể từ khi đồng tiền chung được phát hành năm 2002.

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ECB giữ nguyên lãi suất, công bố thiết kế mới của đồng euro sau hơn 20 năm

Chủ tịch ECB Christine Lagarde. Ảnh: Xinhua.

ECB quyết định giữ nguyên lãi suất tiền gửi ở mức 2,25%, lãi suất tái cấp vốn chính ở 2,4% và lãi suất cho vay cận biên ở 2,65%.

Theo Chủ tịch ECB Christine Lagarde, triển vọng giá năng lượng vẫn biến động mạnh do tác động từ xung đột tại Trung Đông, song nhìn chung vẫn phù hợp với kịch bản dự báo mà các chuyên gia Eurosystem đưa ra hồi tháng 6. ECB cho rằng đà tăng của giá năng lượng có thể khiến lạm phát duy trì trên mức mục tiêu trong nửa đầu năm 2027.

Số liệu của Cơ quan Thống kê châu Âu (Eurostat) cho thấy lạm phát tại Khu vực đồng euro (Eurozone) giảm từ 3,2% trong tháng 5 xuống 2,8% trong tháng 6, trong khi lạm phát năng lượng giảm từ 10,8% xuống 8,5%. ECB cho biết sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến giá cả và các yếu tố rủi ro để có những điều chỉnh chính sách phù hợp khi cần thiết.

Cùng ngày, ECB cũng công bố 10 mẫu thiết kế lọt vào vòng chung kết của bộ tiền giấy euro thế hệ mới và mở cuộc tham vấn công khai trên toàn châu Âu. Đây là lần đầu tiên đồng euro được thiết kế lại toàn diện sau hơn hai thập kỷ lưu hành.

ECB giữ nguyên lãi suất, công bố thiết kế mới của đồng euro sau hơn 20 năm

Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) Christine Lagarde phát biểu tại cuộc họp báo ở trụ sở ECB tại Frankfurt, Đức, ngày 23/7/2026. Ảnh: Xinhua.

Hai chủ đề được lựa chọn gồm “Văn hóa châu Âu” và “Sông ngòi và chim chóc”. Chủ đề thứ nhất tôn vinh những nhân vật có đóng góp nổi bật trong các lĩnh vực nghệ thuật, âm nhạc, khoa học và văn học của châu Âu, trong khi chủ đề còn lại nhấn mạnh vẻ đẹp thiên nhiên, đa dạng sinh học và thông điệp bảo vệ môi trường.

Theo bà Christine Lagarde, tiền giấy euro không chỉ là phương tiện thanh toán mà còn là biểu tượng của châu Âu. Việc thiết kế lại nhằm phản ánh bản sắc chung của khu vực, đồng thời giúp đồng tiền trở nên gần gũi hơn với người dân.

ECB sẽ lấy ý kiến công chúng về các phương án thiết kế đến ngày 21/9, trước khi đưa ra quyết định cuối cùng về mẫu tiền giấy euro mới.

Thanh Giang

Nguồn: Xinhua.

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Từ khóa:

#Châu Âu #Chính sách #năng lượng #Ngân hàng #Chính trị #Bảo vệ môi trường #Lạm phát #ECB

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