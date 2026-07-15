EASA khuyến cáo hãng hàng không tránh không phận Trung Đông do xung đột leo thang

Cơ quan An toàn Hàng không Liên minh châu Âu (EASA) đã ban hành khuyến cáo mới, yêu cầu các hãng hàng không tránh hoạt động tại một số khu vực không phận ở Trung Đông trong bối cảnh căng thẳng quân sự giữa Mỹ và Iran tiếp tục leo thang.

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Cơ quan An toàn Hàng không Liên minh Châu Âu (EASA) vừa chính thức tái lập và thắt chặt khuyến cáo nghiêm cấm các hãng hàng không vận hành trong vùng trời của nhiều quốc gia vùng Vịnh. Ảnh: Saharareporters.

EASA Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh xung đột vũ trang giữa Mỹ và Iran bùng phát trở lại. Điều này khiến không phận Trung Đông trở nên cực kỳ nguy hiểm đối với các chuyến bay dân dụng thương mạ

Ngày 14/7, EASA cho biết các hãng hàng không nên tránh bay qua không phận Bahrain, Kuwait, Qatar, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và khu vực Vịnh Oman đến hết ngày 29/7, do nguy cơ mất an toàn đối với hàng không dân dụng.

Cơ quan này nhấn mạnh: "Sự hiện diện của các cơ sở quân sự lớn của Mỹ trong khu vực làm tăng khả năng các quốc gia được đề cập có thể bị tấn công trực tiếp bằng tên lửa từ phía Iran. Đồng thời, nguy cơ các hệ thống phòng không nhận diện sai máy bay dân sự cũng ở mức báo động."

EASA nhấn mạnh những diễn biến quân sự khó lường cùng khả năng sử dụng tên lửa, máy bay không người lái, máy bay chiến đấu và hệ thống phòng không tạo ra rủi ro cao đối với các chuyến bay dân sự ở mọi độ cao trong không phận liên quan.

Khuyến cáo mới được đưa ra chỉ một tuần sau khi EASA tạm thời dỡ bỏ cảnh báo trước đó, sau giai đoạn căng thẳng hạ nhiệt nhờ lệnh ngừng bắn giữa Mỹ và Iran. Tuy nhiên, cơ quan này cho rằng diễn biến quân sự mới đã làm gia tăng đáng kể rủi ro đối với hoạt động hàng không trong khu vực.

Trước đó, EASA cũng đã gia hạn khuyến cáo yêu cầu các hãng hàng không không khai thác các chuyến bay qua không phận Iran, Iraq và Lebanon đến hết tháng 8 do tình hình an ninh tiếp tục diễn biến phức tạp.

Dữ liệu chuyến bay toàn cầu cho thấy các hãng hàng không đã điều chỉnh lộ trình để tránh không phận Iran. Ảnh: FlightRadar2.

Động thái mới của EASA được dự báo sẽ buộc nhiều hãng hàng không quốc tế điều chỉnh lộ trình bay, kéo dài thời gian hành trình và làm gia tăng chi phí khai thác nhằm bảo đảm an toàn cho hành khách và phi hành đoàn.

Cụ thể, việc né toàn bộ không phận các nước Vịnh Ba Tư (UAE, Qatar...) cộng với việc Iran, Iraq, Lebanon đã bị cấm trước đó khiến các chuyến bay từ Châu Âu đi Châu Á rơi vào tình trạng “không còn đường bay thẳng tối ưu”. Các hãng phải bay vòng rất xa qua Ả-rập Xê-út hoặc vòng lên phía Bắc, làm tăng thời gian bay từ 1–3 tiếng và ngốn chi phí nhiên liệu khổng lồ.

Khuyến cáo né không phận UAE và Qatar, hai “siêu trung tâm trung chuyển” lớn nhất thế giới là Dubai (của Emirates) và Doha (của Qatar Airways), đe dọa làm tê liệt chuỗi logistics toàn cầu.

Nhật Lệ

Nguồn: Reuters, EASA