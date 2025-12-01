Đường sắt thiệt hại gần 50 tỷ đồng do đợt mưa lũ tại Nam Trung Bộ

Trong đợt mưa lũ lịch sử khu vực Nam Trung Bộ (ách tắc đường sắt từ 17-25/11), ngành Đường sắt bị hư hỏng hạ tầng kéo dài từ Diêu Trì đến Nha Trang và thiệt hại lên tới hàng chục tỷ đồng.

Theo báo cáo của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, tính đến hôm nay (ngày 1/12) ngành Đường sắt đã thông báo ngừng chạy 105 đoàn tàu khách (từ 17/11-10/12/2025) và 65 đoàn tàu hàng. Phục vụ ăn uống miễn phí cho hành khách trên các đoàn tàu bị ảnh hưởng hơn 35.000 suất ăn, gồm cả suất chính và phụ.

Ngoài ra, số lượng vé tàu đã thực hiện trả lại cho hành khách 39.000 vé, tương đương số tiền gần 24 tỷ đồng.

“Ước tính thiệt hại tàu khách và hàng trong đợt mưa lũ tại khu vực Nam Trung Bộ gần 50 tỷ đồng,” lãnh đạo Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho hay.

Mặc dù tuyến đường sắt Bắc Nam đã được khắc phục xong từ ngày 25/11 (sau 8 ngày ách tắc) nhưng vẫn còn nhiều điểm chạy chậm, để bảo đảm an toàn chạy tàu và phù hợp với điều kiện thực tế, ngành Đường sắt buộc phải điều chỉnh kế hoạch chạy tàu khách.

Cụ thể, tạm ngừng chạy tàu SE6/SE5 xuất phát tại ga Sài Gòn và ga Hà Nội từ ngày 2-10/12/2025; tạm ngừng chạy tàu SE22/SE21 xuất phát tại ga Sài Gòn và ga Đà Nẵng vào các ngày 2-4/12, 8-10/12/2025.

Hành khách vui lòng theo dõi tin nhắn thông báo ngừng chạy tàu trên điện thoại để kịp thời cập nhật và vui lòng thực hiện trả vé online tại website dsvn.vn hoặc trả vé trực tiếp tại các nhà ga với chính sách hoàn trả không thu phí./.

Theo TTXVN