Đường giao thông từ cống Ngọc Giáp đến đê chắn sóng xã Tiên Trang xuống cấp nghiêm trọng

Tuyến đường gần 2km ven sông Lý thuộc địa phận thôn Thạch Trung, xã Tiên Trang được rải cấp phối từ năm 2004. Sau hơn 20 năm đưa vào sử dụng, tuyến đường chưa một lần được tu sửa, nâng cấp. Những năm gần đây, lưu lượng xe lưu thông qua đây tăng cao, dẫn đến tuyến đường bị xuống cấp nghiêm trọng, ảnh hưởng đến đời sống của người dân địa phương.

Người dân thôn Thạch Trung, xã Tiên Trang đã nhiều lần kiến nghị về tuyến đường xuống cấp nghiêm trọng.

Theo phản ánh của người dân thôn Thạch Trung, xã Tiên Trang, tuyến đường từ cống Ngọc Giáp đến đê chắn sóng ven biển được hình thành từ những năm 1975, với chiều rộng của mặt đường khoảng 10m, chiều dài gần 2km. Năm 2004, tuyến đường được rải cấp phối. Đến nay toàn tuyến đường đã bong tróc, lởm chởm đất đá xen nhiều ổ voi, ổ gà và khi trời nắng bụi bặm bao phủ khắp nơi, trời mưa đường lầy lội. Tuyến đường càng trở nên xuống cấp khi nhiều phương tiện chở vật liệu xây dựng phục vụ các dự án đi qua nhưng không tu sửa lại tuyến sau khi hoàn thành dự án. Người dân địa phương rất bức xúc khi hàng ngày phải lưu thông trên tuyến đường xuống cấp, nhiều vụ tai nạn giao thông đã xảy ra. Người dân đã nhiều lần kiến nghị vấn đề này lên chính quyền các cấp nhưng đến nay tuyến đường vẫn chưa được sửa chữa, nâng cấp.

Ông Nguyễn Thế Chân, thôn Thạch Trung, xã Tiên Trang, bức xúc cho biết: "Tuyến đường từ cống Ngọc Giáp đến đê chắn sóng ven biển là tuyến đường chính đi lại của hàng nghìn nhân khẩu trên địa bàn xã. Hiện nay, nông thôn mới đã đầu tư đường bê tông ra đến tận đồng ruộng, vậy mà tuyến đường chính trong xã lại lầy lội và xuống cấp như vậy. Tôi đã đại diện Nhân dân nhiều lần kiến nghị trong các cuộc tiếp xúc cử tri nhưng đến nay các cấp chính quyền vẫn chưa có trả lời chính thức cho dân".

Được biết, từ năm 2009 đến nay, trên địa bàn xã Tiên Trang triển khai 3 dự án đầu tư xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng. Để phục vụ các dự án này, tuyến đường từ cống Ngọc Giáp đến đê chắn sóng ven biển là tuyến đường chính để vận chuyển vật liệu xây dựng. Tại quyết định của UBND tỉnh về phê duyệt dự án xây dựng cụm công nghiệp Nham Thạch, huyện Quảng Xương (cũ) có nội dung đầu tư lại tuyến đường từ cống Ngọc Giáp đến đê chắn sóng ven biển. Tuy nhiên, do vướng mắc trong quá trình giải phóng mặt bằng nên đến nay dự án vẫn chưa được triển khai theo tiến độ. Đây là lý do khiến tuyến đường xuống cấp nhưng chưa được đầu tư tu bổ, nâng cấp.

Ông Nguyễn Đức Tại, Phó Chủ tịch HĐND xã Tiên Trang, cho biết: Tuyến đường xuống cấp đã ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống hàng ngày của người dân xã Tiên Trang. Trong thời gian tới, chính quyền địa phương tiếp tục phối hợp với các sở, ngành cấp tỉnh và đơn vị liên quan tập trung tháo gỡ khó khăn và sớm đầu tư lại tuyến đường từ cống Ngọc Giáp đến đê chắn sóng ven biển, đảm bảo việc đi lại thuận tiện cho bà con trong xã".

Bài và ảnh: Lê Nụ