Đường giao thông thi công dang dở, ảnh hưởng đến đời sống người dân

Theo phản ánh của người dân phường Nam Sầm Sơn, dự án tuyến đường 4C, đoạn từ đường Trần Hưng Đạo đến đường vành đai phía Nam thi công dang dở khiến người dân sinh sống dọc tuyến đường hằng ngày phải hứng chịu nhiều bụi bẩn. Đồng thời, việc đi lại của người dân và các phương tiện lưu thông tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Người dân thôn Thủ Phú, phường Nam Sầm Sơn phản ánh sự việc.

Bức xúc, xen lẫn lo lắng là tâm trạng chung của các hộ dân ở thôn Thủ Phú, phường Nam Sầm Sơn khi nói về tuyến đường 4C thi công dang dở ảnh hưởng đến đời sống của người dân.

Ông Viên Đình Trường phản ánh: Đoạn đường từ chợ Đón đến điểm giao với đường vành đai phía Nam bị đào nham nhở, đất đá lởm chởm, có nhiều hố ga nhô cao so với mặt đường, không có rào chắn, biển cảnh báo cho người và phương tiện lưu thông biết, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn giao thông. Những hôm tối trời có không ít phương tiện xe máy đang di chuyển trên tuyến đường thì vấp phải hố ga, khiến gầm máy bị vỡ, còn người điều khiển bị ngã.

Tình trạng đất đá lởm chởm, vật liệu xây dựng vương vãi khiến không gian của các hộ dân sinh sống tại đây luôn bị ảnh hưởng bởi bụi đường. Các hộ dân thường xuyên phải tưới nước và đóng cửa nhà để tránh bụi bặm, hạn chế đất cát bay vào nhà. Khi trời mưa, một số đoạn gần các hố ga bị sụt lún tạo thành những hố nước rất nguy hiểm. Để giảm bớt hệ lụy mỗi khi lưu thông qua đoạn đường này, thôn Thủ Phú đã huy động Nhân dân lấp các “ổ gà”, hạn chế sình lầy, trơn trượt. Thế nhưng, do hệ thống thoát nước đang thi công dang dở nên việc khắc phục chỉ là tạm thời.

Trưởng thôn Thủ Phú Thừa Văn Bình cho biết: "Nhân dân trong thôn rất bức xúc về việc đường thi công dang dở. Chúng tôi mong muốn chính quyền địa phương, các đơn vị liên quan nhanh chóng thi công hoàn thành tuyến đường để Nhân dân sớm ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế".

Dự án tuyến đường 4C, đoạn từ đường Trần Hưng Đạo đến đường vành đai phía Nam qua phường Nam Sầm Sơn được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt đầu tư xây dựng công trình tại Quyết định số 102/QĐ-UBND ngày 9/1/2023, với tổng mức đầu tư gần 605 tỷ đồng. Tuyến đường dài 4,49km, thời gian thực hiện dự án từ năm 2022 đến 2025. Tháng 4/2025 UBND tỉnh có Quyết định số 1038/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch và hướng tuyến dự án. Một số đoạn được điều chỉnh lại quy mô mặt đường từ 37,5m thành 24m, nhằm bảo đảm nhu cầu kết nối khu vực. Đến tháng 5/2025, UBND tỉnh đã có văn bản chấp thuận chủ trương điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng tuyến đường 4C.

Phó Giám đốc phụ trách Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng khu vực Sầm Sơn Trần Thất Long cho biết: Do điều chỉnh quy hoạch nên hiện tại dự án đang chờ nguồn vốn và hoàn thành thủ tục pháp lý. Trước những kiến nghị của người dân, Ban Quản lý dự án sẽ làm việc với đơn vị thi công, có giải pháp khắc phục nền đường tại một số điểm đã thi công, đảm bảo cho người dân đi lại được an toàn.

Hiện tại, chủ đầu tư Dự án tuyến đường 4C đang hoàn thành các thủ tục pháp lý để thực hiện điều chỉnh quy hoạch dự án theo chủ trương của UBND tỉnh. Dự kiến thời gian thực hiện giải phóng mặt bằng, thi công lại từ quý 4/2025. Trong thời gian chờ thực hiện thi công lại dự án, người dân thôn Thủ Phú, phường Nam Sầm Sơn rất mong chủ đầu tư, đơn vị thi công có giải pháp khắc phục các điểm đang còn vướng mắc, bảo đảm môi trường và an toàn, thuận lợi đi lại của người dân.

Bài và ảnh: Xuân Thu