Dược phẩm Tâm Bình - Doanh nghiệp tiên phong ứng dụng khoa học, công nghệ vì sức khỏe cộng đồng

Vừa qua, Dược phẩm Tâm Bình đã được vinh danh “Doanh nghiệp tiên phong ứng dụng khoa học, công nghệ phát triển các sản phẩm thiên nhiên vì sức khỏe cộng đồng”. Đây là sự ghi nhận xứng đáng cho 15 năm nỗ lực không ngừng nghỉ và khẳng định vị thế dẫn đầu của Tâm Bình trong việc kết hợp tinh hoa y học cổ truyền với công nghệ bào chế hiện đại, mang đến những sản phẩm thiên nhiên chất lượng cao vì sức khỏe người Việt.

Thạc sĩ Nguyễn Minh Hoàng, Phó Tổng giám đốc Dược phẩm Tâm Bình đại diện Công ty nhận giải thưởng.

Lễ vinh danh các doanh nghiệp tiên phong nằm trong khuôn khổ Diễn đàn “Ứng dụng khoa học, công nghệ phát triển các sản phẩm thiên nhiên vì sức khỏe cộng đồng” do Tạp chí Thương hiệu và Sản phẩm tổ chức, dưới sự chỉ đạo và bảo trợ của Hội Khoa học các sản phẩm thiên nhiên Việt Nam và Hiệp hội Chống hàng giả và Bảo vệ thương hiệu Việt Nam.

Diễn đàn là sự kiện chuyên sâu, quy tụ 300 đại biểu gồm lãnh đạo các bộ, ngành, viện nghiên cứu, các nhà khoa học, chuyên gia cùng nhiều CEO, nhà sáng lập doanh nghiệp trong và ngoài nước, nhằm thúc đẩy mô hình liên kết ba nhà: Nhà nước - Nhà khoa học - Doanh nghiệp. Đồng thời, tôn vinh những thương hiệu Việt uy tín, tiên phong đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học, công nghệ để phát triển, sản xuất các sản phẩm thiên nhiên, đóng góp tích cực cho sức khỏe cộng đồng.

Trong phần hội thảo chuyên đề, PGS.TS Hoàng Hữu Hạnh - Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Khoa học và Công nghệ đã có bài tham luận “Định hướng phát triển đột phá KHCN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tại Việt Nam - một số gợi ý trong phát triển sản phẩm”. Ông nhấn mạnh, để phát triển đột phá giá trị sản phẩm thiên nhiên, cần ứng dụng khoa học công nghệ sâu vào nghiên cứu hoạt chất và quy trình chiết xuất để chuẩn hóa sản phẩm; đổi mới công nghệ, đầu tư vào chế biến sâu và bảo hộ sở hữu trí tuệ; chuyển đổi số toàn bộ chuỗi giá trị từ nguyên liệu đến phân phối để đảm bảo truy xuất nguồn gốc....

GS.TS. Trần Thị Thu Hà (Viện trưởng Viện Lâm nghiệp và Phát triển bền vững) đề xuất giải pháp chuẩn hóa toàn diện, đặc biệt trong lĩnh vực dược liệu, mỹ phẩm và thực phẩm chức năng. Đó là nguyên liệu phải đạt chuẩn GACP-WHO, nhà máy chuẩn GMP-WHO, ISO 22000 hoặc HACCP, phòng thí nghiệm chuẩn GLP hoặc ISO 17025; ứng dụng công nghệ số để mọi thông tin về chất lượng sản phẩm đều có thể truy xuất và kiểm chứng...

Một trong những điểm nhấn của Diễn đàn là Lễ Vinh danh “Doanh nghiệp tiên phong ứng dụng khoa học, công nghệ trong phát triển các sản phẩm thiên nhiên vì sức khỏe cộng đồng”. Trải qua quá trình bình xét dựa trên các tiêu chí: Năng lực R&D và công nghệ, mô hình sản xuất bền vững & thân thiện môi trường, sản phẩm chất lượng & an toàn, hiệu quả sức khỏe, đóng góp cho sức khỏe cộng đồng, Dược phẩm Tâm Bình đã vinh dự được trao danh hiệu này.

Thạc sĩ Nguyễn Minh Hoàng, Phó Tổng Giám đốc Dược phẩm Tâm Bình đã cùng các diễn giả: GS.TS.Trần Thị Thu Hà, ông La Văn Toàn (Viện trưởng Viện Khoa học Công nghệ An toàn thực phẩm), TS Nguyễn Văn Năm (Ủy viên Ban chấp hành Hội Miễn dịch Trị liệu Ung thư Việt Nam), ông Nguyễn Xuân Hoàng (Phó Chủ tịch Hội Khoa học các sản phẩm thiên nhiên Việt Nam) tham gia phiên thảo luận với chủ đề: “Khoa học – công nghệ cho sản phẩm thiên nhiên an toàn, chống hàng giả, bảo vệ thương hiệu, vì sức khỏe cộng đồng”. Phiên thảo luận đã bóc tách những khó khăn rất thực tế của doanh nghiệp trong việc ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất; tình trạng hàng giả, gian lận thương mại gây tổn hại đến sức khoẻ cộng đồng và uy tín thương hiệu Việt.

Thạc sĩ Nguyễn Minh Hoàng, Phó Tổng giám đốc Công ty Dược phẩm Tâm Bình chia sẻ tại phiên thảo luận.

Hiện nay, Dược phẩm Tâm Bình là một trong những công ty Đông dược hàng đầu Việt Nam. Công ty luôn chú trọng ứng dụng khoa học, công nghệ để nâng cao chất lượng sản phẩm.

Tháng 8 vừa qua, Tâm Bình là một trong những doanh nghiệp tiên phong tham gia Mạng lưới Công nghệ sinh học Việt Nam – Cuba với mục tiêu hợp tác nghiên cứu chuyên sâu, tiếp nhận chuyển giao công nghệ sinh học tiên tiến của Cuba trong lĩnh vực dược phẩm để ứng dụng vào thực tế sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm. Trước đó, công ty cũng ký kết hợp tác toàn diện với Học viện Y – Dược học cổ truyền Việt Nam nhằm phối hợp triển khai các nghiên cứu khoa học, ứng dụng vào sản xuất, đánh giá chất lượng sản phẩm và thử nghiệm lâm sàng.

Tâm Bình hiện sở hữu nhà máy sản xuất đạt chuẩn quốc tế GMP-WHO thuốc Y học cổ truyền, phòng kiểm nghiệm chuẩn GLP, kho hàng đạt chuẩn GSP, và các vùng trồng dược liệu đạt chuẩn GACP-WHO. Mỗi sản phẩm của Tâm Bình khi đến tay người tiêu dùng đều đảm bảo chất lượng, hiệu quả và nhận được sự tin dùng của hàng triệu khách hàng trong suốt 15 năm qua.

Giải thưởng danh giá này không chỉ khẳng định vị thế tiên phong của Tâm Bình trong ứng dụng khoa học – công nghệ, mà còn củng cố niềm tin người tiêu dùng về chất lượng các sản phẩm chăm sóc sức khỏe có nguồn gốc thiên nhiên của Tâm Bình. Đây cũng là nguồn động lực để Tâm Bình tiếp tục đầu tư nghiên cứu, đổi mới sáng tạo, phát triển các sản phẩm thảo dược chất lượng cao vì sức khỏe cộng đồng.

NL