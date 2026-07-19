Đừng vì chỗ đỗ xe mà đánh mất láng giềng

Cuối chiều như thường lệ, đến giờ đi làm về, ông A đỗ xe ô tô ngay trước cửa nhà. Nhưng vì chiếc ô tô bán tải dài quá nên có lấn sang một phần trước cửa nhà ông B. Nhà ông B cũng có xe ô tô, nhưng xe nhỏ hơn nên cho được vào trong sân nhà. Tuy nhiên, đến sáng hôm sau ông B có công việc đi sớm thì lại vướng đầu xe của ông A nên không làm sao đánh xe ra ngoài được. Thế là hai bên xích mích, lời qua tiếng lại với nhau.

Trước đây, hai nhà còn qua lại nói chuyện với nhau thân thiết lắm. Song, kể từ khi có chiếc xe ô tô thì sinh ra chuyện tình cảm cũng phai nhạt dần. Chiếc xe ô tô là tài sản lớn, nên ai cũng muốn bảo quản giữ gìn thật tốt, cho vào cho ra thuận tiện. Nhưng cũng vì thiếu chỗ để xe nên ông A mới phải lấn sang nhà bên cạnh.

Ấm ức vì chuyện đỗ xe, để tránh cho ông A không đỗ xe lấn trước cửa nhà mình, ông B liền đem mấy chậu cây cảnh ra chặn giữa đường ranh giới sân hè hai nhà. Xe ông A vướng chậu cây không đỗ được, liền sang to tiếng với ông B. Từ đó, hai nhà càng thêm mâu thuẫn trầm trọng.

Có lần, ông A để xe ngoài đường, không biết chiếc xe nào đi qua va quệt vào làm vỡ đèn, mang ra hãng sửa cũng phải mất tiền triệu, chưa kể mất thời gian, còn rước thêm sự bực mình. Thế là của đau, con xót, ông A đành gửi vào bãi đỗ xe ô tô gần nhà để tránh va quệt những lần sau...

Câu chuyện thiếu chỗ đậu đỗ xe không còn là vấn đề xa lạ đối với người dân đô thị. Khi mà nhu cầu đi lại thiết yếu ngày càng tăng cao, cùng với các chế độ ưu đãi của các hãng xe liên tục được tung ra thì lưu lượng xe ô tô cá nhân cũng ngày càng nở rộ. Đây là bài toán nan giải đang đè nặng áp lực lên các cơ quan quản lý cũng như bản thân các chủ xe.

Nhiều chủ xe rất khó để tìm cho mình một chỗ đậu đỗ an toàn. Bởi muốn dừng đỗ ở đâu cũng phải nhìn trước, ngó sau xem có biển cấm không. Nhiều tuyến phố có biển cấm dừng đỗ một chiều, chỉ còn chiều ngược lại được dừng đỗ nên các xe đậu san sát nhau không còn khoảng trống. Có tuyến phố lại cấm dừng đỗ theo giờ, vì thế nhiều vị khách cũng “ngại” vào mua hàng hoặc vào giao dịch ngân hàng. Với các bậc phụ huynh khi đưa đón con cũng rơi vào thế “bí” vì không tìm được nơi dừng đỗ xe. Bố mẹ đành “thả” con giữa đường hoặc đậu xe cách xa trường vài trăm mét để cho con đi bộ vào. Hoặc nhiều chủ xe chỉ còn cách đánh “liều” lên vỉa hè, mà như thế là lại vi phạm quy định dành cho người đi bộ...

Đã có không ít trường hợp bị phạt hành chính vì các lỗi đậu đỗ xe tùy tiện, không đúng nơi quy định... Số tiền phạt cũng không hề nhỏ, song ý thức của người tham gia giao thông vẫn chưa được cải thiện nhiều.

Để giải quyết bài toán nan giải này, trước hết cần phải siết chặt việc xử phạt các trường hợp vi phạm, để răn đe, đưa nhận thức và hành động của lái xe đi vào quy củ, nền nếp. Về lâu dài, cần có những bãi đỗ xe ô tô công cộng tại các khu vực đô thị nơi có lưu lượng lớn xe qua lại. Khi đã bố trí được nơi để xe an toàn thì người tham gia giao thông chắc hẳn sẽ phần nào yên tâm hơn. Nhất là sẽ không còn những câu chuyện láng giềng xích mích nhau chỉ vì thiếu chỗ đỗ xe như nhà ông A và ông B diễn ra trong cuộc sống văn minh, hiện đại.

Nguyễn Ngọc