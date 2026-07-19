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Ra quân dọn vệ sinh môi trường tại Nghĩa trang Liệt sĩ Hàm Rồng

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(Baothanhhoa.vn) - Hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), sáng 19/7, các tổ chức chính trị - xã hội phường Hàm Rồng đã phát động ra quân dọn vệ sinh môi trường, chăm sóc cây xanh, chỉnh trang Nghĩa trang Liệt sĩ Hàm Rồng và các công trình ghi công liệt sĩ trên địa bàn.

Ra quân dọn vệ sinh môi trường tại Nghĩa trang Liệt sĩ Hàm Rồng

Hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), sáng 19/7, các tổ chức chính trị - xã hội phường Hàm Rồng đã phát động ra quân dọn vệ sinh môi trường, chăm sóc cây xanh, chỉnh trang Nghĩa trang Liệt sĩ Hàm Rồng và các công trình ghi công liệt sĩ trên địa bàn.

Ra quân dọn vệ sinh môi trường tại Nghĩa trang Liệt sĩ Hàm Rồng

Các tổ chức chính trị - xã hội phường Hàm Rồng ra quân dọn vệ sinh môi trường Nghĩa trang Liệt sĩ Hàm Rồng.

Ngay sau lễ phát động, gần 200 cán bộ, hội viên Hội Cựu chiến binh, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân cùng đoàn viên, thanh niên đã tham gia quét dọn vệ sinh, cắt tỉa cây xanh, chăm sóc các phần mộ liệt sĩ và chỉnh trang khuôn viên nghĩa trang.

Ra quân dọn vệ sinh môi trường tại Nghĩa trang Liệt sĩ Hàm Rồng

Chăm sóc các phần mộ liệt sĩ.

Hoạt động góp phần tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp, giữ gìn sự tôn nghiêm của các công trình ghi công liệt sĩ; đồng thời thể hiện lòng thành kính, biết ơn đối với các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do cho Tổ quốc.

Ra quân dọn vệ sinh môi trường tại Nghĩa trang Liệt sĩ Hàm Rồng

Hội viên phụ nữ phường dọn vệ sinh khuôn viên nghĩa trang Liệt sĩ Hàm Rồng.Thanh Tâm

Từ khóa:

#Vệ sinh môi trường #nghĩa trang liệt sĩ #phường Hàm Rồng #Chăm sóc #Đoàn viên thanh niên #Cây xanh #các Anh hùng liệt sĩ #Thương binh

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