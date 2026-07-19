Những người giữ lửa ký ức

Không có bài học nào về lòng yêu nước lay động hơn những ký ức được kể bởi chính những người đã đi qua chiến tranh. Từ những buổi nói chuyện truyền thống đến các hoạt động tri ân, Câu lạc bộ (CLB) Người Anh hùng và Nhân chứng lịch sử tỉnh Thanh Hóa đang bền bỉ gìn giữ ngọn lửa ký ức, để lịch sử không chỉ được nhớ đến mà còn tiếp tục truyền cảm hứng, hun đúc bản lĩnh và trách nhiệm cho thế hệ hôm nay.

Thành viên CLB Người Anh hùng và Nhân chứng lịch sử tỉnh Thanh Hóa thăm hỏi, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Ngọt.

Thành lập từ năm 2019, CLB Người Anh hùng và Nhân chứng lịch sử tỉnh Thanh Hóa (thuộc Trung tâm Giáo dục Truyền thống và Lịch sử Việt Nam) hoạt động nhằm cụ thể hóa Quyết định số 1895/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh thiếu niên và nhi đồng. Đây là nơi quy tụ các Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân, cựu chiến binh, thương bệnh binh và các nhân chứng lịch sử trên địa bàn tỉnh. Trải qua những năm tháng mưa bom bão đạn, trực tiếp sống và chiến đấu trên các chiến trường, thành viên của CLB chính là những “pho sử sống” vô giá. Trở về với đời thường, họ mang những ký ức vẹn nguyên ấy làm hành trang để đồng hành, chia sẻ và bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ.

Từ khi đi vào hoạt động, CLB đã tổ chức hàng nghìn buổi nói chuyện truyền thống tại các trường học, cơ quan, doanh nghiệp và các tổ chức chính trị - xã hội. Những câu chuyện chân thực về cuộc chiến khốc liệt và sự hy sinh của thế hệ đi trước đã chạm đến trái tim người nghe. Ông Lê Ngọc Toàn, Chủ nhiệm CLB cho biết: “Chúng tôi chọn cách tiếp cận gần gũi nhất để người nghe thấu cảm rằng lịch sử không hề xa xôi. Nó nằm ngay trong sắc đỏ chiếc khăn quàng các em học sinh đang mang, trong nền hòa bình đang có và trong chính nỗ lực học tập, công tác mỗi ngày”. Sau một buổi giao lưu, em Hải Yến, học sinh lớp 11, Trường THPT Nông Cống 2, bày tỏ: “Được nghe các bác kể chuyện em hiểu rằng hòa bình hôm nay được đánh đổi bằng xương máu của các thế hệ cha anh. Những câu chuyện chân thực ấy là động lực để em trân trọng cuộc sống hiện tại, tự nhắc nhở bản thân phải nỗ lực học tập và rèn luyện mỗi ngày”. Anh Đoàn Công Sơn, Bí thư Đoàn xã Quảng Ninh khẳng định: “Những câu chuyện người thật, việc thật từ các bác, các chú truyền đi ngọn lửa nhiệt huyết, tạo động lực mạnh mẽ để thế hệ trẻ hôm nay tích cực tham gia vào các hoạt động tình nguyện, cống hiến cho cộng đồng, xây dựng quê hương đất nước".

Song song với công tác tuyên truyền giáo dục, CLB luôn duy trì các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn. Đơn vị đã tổ chức rất nhiều chuyến hành hương về nguồn, dâng hương dâng hoa tại các nghĩa trang liệt sĩ, đài tưởng niệm vào các dịp lễ lớn của đất nước. Hoạt động thăm hỏi, động viên và hỗ trợ các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, thương bệnh binh nặng trên địa bàn tỉnh được thực hiện thường xuyên, chu đáo. Bằng tất cả trái tim với đồng đội, CLB đã chủ động kết nối thông tin, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để tìm kiếm, xác minh thông tin và hỗ trợ quy tập nhiều hài cốt liệt sĩ từ các chiến trường xưa trở về an táng tại quê nhà Thanh Hóa.

Hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), CLB Người Anh hùng và Nhân chứng lịch sử tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam hai xã Quảng Ninh và Quảng Bình tổ chức chuỗi hoạt động tri ân thiết thực.

Chương trình đã tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm tại nghĩa trang liệt sĩ; thực hiện các buổi nói chuyện truyền thống với cán bộ và Nhân dân xã Quảng Ninh; đến thăm hỏi, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Ngọt và thương binh nặng Lê Ngọc Dữ tại xã Quảng Bình. Những phần quà tuy giá trị vật chất không lớn nhưng chứa đựng sự tri ân sâu sắc, lòng biết ơn vô hạn của các thành viên CLB và thế hệ hôm nay trước những hy sinh, cống hiến to lớn của những người có công với cách mạng.

Chiến tranh đã lùi xa, nhưng trách nhiệm gìn giữ và phát huy truyền thống cách mạng chưa bao giờ vơi đầy ý nghĩa. Mỗi câu chuyện được kể, mỗi hoạt động tri ân được tổ chức là thêm một nhịp cầu nối quá khứ với hiện tại, giúp thế hệ trẻ hiểu hơn giá trị của độc lập, tự do và cuộc sống hòa bình hôm nay. Hành trình bền bỉ của CLB Người Anh hùng và Nhân chứng lịch sử tỉnh Thanh Hóa vì thế không chỉ góp phần lan tỏa truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, mà còn bồi đắp nền tảng tinh thần, khơi dậy khát vọng cống hiến để thế hệ trẻ tiếp tục chung sức xây dựng quê hương, đất nước trong giai đoạn phát triển mới.

Bài và ảnh: Minh Quyên