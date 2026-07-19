Tháng 7 trọn nghĩa tri ân

Tháng 7 không chỉ là dịp để mỗi người dân Việt Nam tưởng nhớ về quá khứ hào hùng, mà còn là hành trình lan tỏa, tiếp nối mạch nguồn tri ân. Trên mảnh đất xứ Thanh anh hùng, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” đã và đang được thắp sáng bằng những việc làm thiết thực, đầy nghĩa tình.

Đại diện lãnh đạo xã Xuân Bình và các đơn vị tặng quà cho gia đình chính sách trên địa bàn.

Những ngày này, Thanh Hóa đang hướng về 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ. Ngày mà cách đây 79 năm, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn đồng bào cả nước: “Đây là dịp cho đồng bào ta tỏ lòng hiếu nghĩa bác ái và tỏ lòng yêu mến thương binh”, “Họ là những người đã hy sinh gia đình, hy sinh xương máu để bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ đồng bào..., vì vậy Tổ quốc và đồng bào phải biết ơn, phải giúp đỡ những người con anh dũng ấy”. Thấm nhuần lời căn dặn của Bác, trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Thanh Hóa luôn phát huy đạo lý hiếu nghĩa bác ái, ra sức phấn đấu làm tốt trách nhiệm của hậu thế đối với cha ông.

Cùng với việc thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách của Nhà nước, những ngày vừa qua, các đoàn công tác do các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã đến dâng hoa, dâng hương bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ các tỉnh Nghệ An, Quảng Trị, Tuyên Quang, Điện Biên, Tây Ninh, TP Cần Thơ.... Trong không khí trang nghiêm, thành kính, mỗi nén hương thơm dâng lên vừa thể hiện lòng biết ơn sâu sắc, vừa khẳng định trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong việc gìn giữ, phát huy thành quả cách mạng, để tiếp bước cha ông xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Tỉnh Thanh Hóa hiện có khoảng 178.000 lượt người có công với cách mạng và thân nhân người có công được nhận quà của Chủ tịch nước và của tỉnh. Ngoài những phần quà chung, để thể hiện sự tri ân sâu sắc, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã trực tiếp đến thăm hỏi, tặng quà gia đình người có công tiêu biểu. Những lời thăm hỏi ân cần và những phần quà được trao gửi là một nhịp cầu gắn kết quá khứ với hiện tại. Xúc động khi được đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng đến thăm hỏi, tặng quà, thương binh 81% Lê Duy Nam, xã Thiệu Trung chia sẻ: “Tôi rất phấn khởi và cảm động vì những gì mình đóng góp cho Tổ quốc luôn được các đồng chí lãnh đạo tỉnh cùng các cấp, các ngành quan tâm. Điều này tiếp thêm niềm vui, niềm tự hào để tôi tiếp tục sống xứng đáng với sự quan tâm ấy”.

Chiến tranh đã lùi xa, nhưng hậu quả thì vẫn còn hiện hữu ở nhiều vùng đất và nhiều gia đình hôm nay. Với tình cảm tri ân sâu nặng, cấp ủy, chính quyền, Nhân dân Thanh Hóa đã và đang hướng về ngày 27/7 với nhiều nghĩa cử cao đẹp, ấm áp. Đó là hình ảnh màu áo xanh tình nguyện tham gia cắt tỉa cây xanh, tôn tạo và chăm sóc tại các nhà bia, đài tưởng niệm, các công trình ghi công, các phần mộ, đền thờ liệt sĩ; là áo blouse trắng khám chữa bệnh, phát thuốc miễn phí cho các gia đình chính sách, các thương, bệnh binh; là hoạt động thăm hỏi, tặng quà gia đình người có công trên khắp địa bàn tỉnh... Những việc làm tuy giản dị nhưng giàu ý nghĩa ấy đã tiếp lửa tinh thần tri ân, để những người có công luôn cảm nhận được sự cống hiến, hy sinh của mình chưa bao giờ bị lãng quên.

Đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa dâng hương viếng các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Châu Thành, tỉnh Tây Ninh.

Không dừng lại ở dịp 27/7, việc chăm lo đời sống cho người có công luôn được tỉnh Thanh Hóa thực hiện với tinh thần và trách nhiệm cao nhất. Trong đó, việc thực hiện chế độ, chính sách luôn được triển khai đầy đủ. Cùng với nguồn lực của Nhà nước, các cấp, ngành đã tích cực vận động các tổ chức xã hội, cộng đồng doanh nghiệp chăm lo tốt hơn đời sống cho người có công. Việc cấp mới, cấp lại giấy tờ chính sách cũng được triển khai kịp thời. Không chỉ thực hiện tốt các chính sách thường xuyên, phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” ngày càng lan tỏa sâu rộng. Nhờ đó đến nay, hầu hết gia đình người có công đều có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của người dân nơi cư trú.

Cùng với việc chăm sóc, tri ân những người còn sống, công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ cũng được tỉnh quan tâm. Từ những mảnh tư liệu đã cũ, những ngôi mộ “chưa có tên”, cho đến những cuộc tìm kiếm xuyên biên giới, “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” là hành động trách nhiệm trước lịch sử, là sự tri ân đối với những người đã hy sinh vì đất nước. Trong chiến dịch này, với tinh thần “chạy đua với thời gian”, Thanh Hóa phấn đấu hoàn thành việc lấy mẫu đối với hơn 2.900 mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin ở 25 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh.

Những ngày tháng 7 nghĩa tình, trên khắp mọi miền quê hương xứ Thanh, hành trình tri ân vẫn đang tiếp tục được nối dài. Với chuỗi những việc làm ý nghĩa, thiết thực, toàn đảng, toàn dân, toàn quân trên địa bàn tỉnh đang cùng nhau viết tiếp câu chuyện đẹp về lòng biết ơn, để truyền thống tri ân mãi được gìn giữ, vun đắp, trở thành nguồn sức mạnh to lớn xây dựng quê hương Thanh Hóa ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Bài và ảnh: Tố Phương