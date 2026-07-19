Đoàn phường Hạc Thành ra quân “Ngày Chủ nhật xanh”

Thiết thực kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), sáng 19/7, Ban Chấp hành Đoàn phường Hạc Thành tổ chức lễ ra quân “Ngày Chủ nhật xanh” với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, thanh niên và các lực lượng tình nguyện trên địa bàn.

Đoàn viên, thanh niên và các lực lượng tình nguyện dọn dẹp tại đài tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ.

Ngay sau lễ phát động, các đội hình thanh niên đã đồng loạt ra quân vệ sinh môi trường, phát quang bụi rậm, chăm sóc cây xanh, quét dọn khuôn viên, lau rửa bia tưởng niệm tại các nhà tưởng niệm, đài tưởng niệm và công trình ghi công liệt sĩ trên địa bàn phường.

Hoạt động góp phần xây dựng cảnh quan xanh - sạch - đẹp, đồng thời thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, lòng biết ơn sâu sắc đối với các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc.

Đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia lau rửa bia tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.

Được biết, cùng với hoạt động ra quân vệ sinh môi trường, Đoàn phường Hạc Thành sẽ triển khai chương trình “Bữa cơm ấm áp yêu thương” tại gia đình các mẹ liệt sĩ, thân nhân liệt sĩ; dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ; tổ chức tuyên truyền, hưởng ứng Tuần phim kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ; thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, người có công.

Mai Phương - Thanh Tùng