Đức sẵn sàng đảm nhận nhiều trách nhiệm hơn trong NATO

Thủ tướng Đức Friedrich Merz mới đây đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump, trong đó ông khẳng định Đức sẵn sàng đảm nhận nhiều trách nhiệm hơn đối với an ninh châu Âu.

Thủ tướng Đức Friedrich Merz cam kết tăng cường vai trò của Berlin trong NATO. Ảnh: Anadolu.

Theo tuyên bố của người phát ngôn Thủ tướng Đức, trong cuộc điện đàm, ông Merz đã chúc mừng Mỹ nhân dịp kỷ niệm 250 năm Ngày Độc lập (4/7), đồng thời nhấn mạnh “mối quan hệ đặc biệt” giữa nhân dân Đức và Mỹ.

Hai nhà lãnh đạo đã tập trung trao đổi về công tác chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh NATO tại Ankara, nơi các vấn đề liên quan đến việc châu Âu chia sẻ nhiều hơn gánh nặng quốc phòng và cam kết lâu dài của Washington đối với liên minh dự kiến sẽ là nội dung trọng tâm.

Người phát ngôn Stefan Kornelius cho biết Thủ tướng Merz nhấn mạnh rằng Đức đang đảm nhận nhiều trách nhiệm hơn trong việc bảo đảm an ninh khu vực Euro - Đại Tây Dương. Ông Kornelius dẫn lời Thủ tướng Merz nêu rõ: "NATO đang trở nên mang tính châu Âu hơn để có thể tiếp tục duy trì bản chất xuyên Đại Tây Dương."

Theo người phát ngôn, Thủ tướng Merz và Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng nhất trí sẽ tiếp tục trao đổi trực tiếp bên lề hội nghị thượng đỉnh NATO tại Ankara.

Cuộc điện đàm diễn ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục chỉ trích các đồng minh châu Âu trong NATO, đặc biệt là Đức, vì cho rằng các nước này chưa chia sẻ tương xứng gánh nặng của liên minh và chi tiêu quốc phòng còn quá thấp.

Trong các bài đăng trên nền tảng Truth Social ngày 3/7, ông Trump cho rằng việc Mỹ tiếp tục duy trì điều mà ông mô tả là mối quan hệ “một chiều”, trong đó Washington gánh phần lớn trách nhiệm, là “điều vô lý”. Ông Trump cũng đăng biểu đồ so sánh mức chi tiêu quốc phòng của các nước thành viên NATO và viết: "Thật vô lý khi Mỹ tiếp tục đi theo con đường một chiều trong khi mối quan hệ này không mang tính tương hỗ. Họ đã không sát cánh cùng chúng ta!!!"

Trong một bài đăng khác, Tổng thống Mỹ Donald Trump đặc biệt nhắc đến Đức, cho rằng: "Mỹ chi nhiều tiền cho NATO hơn bất kỳ quốc gia nào khác để bảo vệ họ, nhưng không thu được lợi ích tương xứng. Các nước khác, trong đó có Đức, chi ít hơn rất nhiều trong giai đoạn 2014-2025. Thật vô lý!"

Trong khi đó, theo truyền thông châu Âu, việc Tổng thống Mỹ Donald Trump liên tục gây sức ép yêu cầu các nước thành viên NATO tăng chi tiêu quốc phòng đã thúc đẩy các đồng minh châu Âu đẩy mạnh tăng cường năng lực quân sự theo các kế hoạch phòng thủ của liên minh. Đi đầu trong xu hướng này, Đức đang đề xuất phối hợp sản xuất các loại vũ khí chủ lực do Mỹ thiết kế, đồng thời đẩy nhanh tiến độ mua sắm quốc phòng trong nội khối châu Âu.

Đức đề xuất phối hợp sản xuất các loại vũ khí chủ lực do Mỹ thiết kế Ảnh: Didpress.

Trọng tâm hợp tác an ninh giữa các đồng minh hiện không chỉ dừng lại ở vấn đề chia sẻ gánh nặng chi tiêu quốc phòng, mà đang chuyển sang tăng cường hợp tác trong lĩnh vực mua sắm, sản xuất vũ khí và củng cố chuỗi cung ứng quốc phòng.

Đề xuất của Đức phù hợp với xu hướng tăng cường năng lực quốc phòng của châu Âu trong những năm gần đây, khi nhu cầu về các hệ thống tấn công tầm xa và phòng không ngày càng gia tăng. Bên cạnh đó, việc nguồn cung một số loại vũ khí của Mỹ bị ảnh hưởng bởi những diễn biến tại Trung Đông cũng khiến các nước châu Âu tìm cách củng cố chuỗi cung ứng và rút ngắn thời gian tiếp nhận trang bị thông qua hoạt động đồng sản xuất.

Thúy Hà

Nguồn: Anadolu