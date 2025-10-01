Đức: Lạm phát tăng vọt, chạm mức cao nhất từ đầu năm 2025

Sau nhiều tháng duy trì quanh ngưỡng ổn định, lạm phát tại Đức - nền kinh tế lớn nhất châu Âu, bất ngờ tăng tốc.

Lạm phát Đức tăng cao nhất từ đầu năm 2025. Ảnh: GMK Center

Văn phòng Thống kê Liên bang Đức (Destatis) ngày 30/9 cho biết chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9/2025 tăng 2,4% so với cùng kỳ, mức cao nhất trong năm và vượt xa dự báo 2,2%.

Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) đặt mục tiêu lạm phát cho Khu vực sử dụng đồng euro (Eurozone) là 2%. Theo tiêu chuẩn đó, tỷ lệ lạm phát ở Đức hiện vượt ngưỡng mục tiêu này.

Theo giới quan sát, mức lạm phát tháng 9 đánh dấu tín hiệu cảnh báo đối với nền kinh tế lớn nhất châu Âu, vốn đang nỗ lực phục hồi sau giai đoạn tăng trưởng yếu.

Theo ước tính sơ bộ của Destatis, giá tiêu dùng tháng 9/2025 tăng 2,4% so với cùng kỳ, cao hơn dự báo 2,3% và tăng 0,2% so với tháng 8.

Trong khi giá năng lượng giảm 0,7%, giá dịch vụ tăng 3,4% và thực phẩm tăng 2,1%. Một số bang ghi nhận mức tăng rõ rệt, như Nordrhein-Westfalen với giá hoa quả tăng 7,1% và trứng, sữa tăng 3,8%; Hessen có giá đường, bánh kẹo tăng 4,1% nhưng dầu ăn giảm 3,4%.

Lạm phát cơ bản - không tính giá thực phẩm và năng lượng - giữ ở mức 2,7% ba tháng liền và tăng lên 2,8% trong tháng 9, vượt mục tiêu 2% của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB). Các chuyên gia nhận định,đà tăng này phản ánh chi phí dịch vụ tiếp tục leo thang, trong khi giá năng lượng và thực phẩm vẫn biến động.

Giá cả tại Anh gia tăng. Ảnh: BBC News

Sau khi Đức công bố lạm phát tháng 9 chạm mức cao nhất từ đầu năm, tại Anh áp lực giá cả cũng gia tăng rõ rệt. Theo Hiệp hội Bán lẻ Anh (BRC), giá hàng hóa trong cửa hàng tháng 9/2025 tăng 1,4% so với cùng kỳ, cao hơn mức 0,9% của tháng trước. Nguyên nhân chính là chi phí lao động, thuế bao bì và lương tối thiểu tăng. Giá phi thực phẩm gần như ngừng giảm, trong khi lạm phát thực phẩm giữ ở mức 4,2%.

Minh Phương

Nguồn Reuters