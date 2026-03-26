Đưa VNeID lên non cao: Khi cán bộ Công an “đi từng ngõ, gõ từng nhà”

Trong tiến trình chuyển đổi số quốc gia, việc đưa công nghệ đến với người dân vùng sâu, vùng xa luôn là thách thức không nhỏ. Ở những bản làng miền núi còn không ít khó khăn về hạ tầng và điều kiện tiếp cận thông tin, hình ảnh cán bộ Công an kiên trì “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để hướng dẫn cài đặt, sử dụng ứng dụng VNeID đang góp phần quan trọng giúp thay đổi thói quen, đem lại nhiều thuận tiện cho người dân.

“Cầm tay chỉ việc” nơi bản làng

VNeID là nền tảng quan trọng trong xây dựng công dân số, tích hợp nhiều tiện ích như định danh điện tử, lưu trữ giấy tờ cá nhân, hỗ trợ thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến... Tuy nhiên, với người dân miền núi – nơi điều kiện kinh tế, trình độ tiếp cận công nghệ còn hạn chế thì việc sử dụng ứng dụng này ban đầu không hề dễ dàng.

Nhiều người dân, đặc biệt là người cao tuổi rất bỡ ngỡ khi sử dụng điện thoại thông minh, chưa quen với các thao tác đăng ký hay xác thực thông tin. Khi đó, lực lượng Công an cơ sở đã trở thành cầu nối quan trọng, trực tiếp hướng dẫn người dân từng bước làm quen với công nghệ.

Tại xã Yên Thắng, do địa bàn rộng, nhiều thôn bản cách xa trung tâm khiến việc triển khai gặp không ít khó khăn. Xác định người dân là trung tâm của chuyển đổi số, Công an xã đã chủ động tham mưu xây dựng mô hình “ Bản, làng với công nghệ số”, đưa VNeID đến gần hơn với từng hộ dân. Không chờ người dân tìm đến, cán bộ Công an chủ động xuống từng thôn, từng nhà để tuyên truyền, hướng dẫn cài đặt, kích hoạt và sử dụng ứng dụng. Có những hộ ở xa trung tâm, cán bộ phải vượt hàng chục cây số đường đồi núi chỉ để hỗ trợ cài đặt.

Công an xã Yên Thắng đến từng nhà để hướng dẫn người dân sử dụng ứng dụng VNeID.

Đại úy Nguyễn Văn Đông, Phó Trưởng Công an xã Yên Thắng cho biết: “Địa bàn rộng, dân cư phân tán, nhiều người lớn tuổi chưa từng sử dụng điện thoại thông minh nên chúng tôi phải đến tận nhà, hướng dẫn từ cách tải ứng dụng, đăng ký tài khoản đến sử dụng các tiện ích cơ bản”.

Không chỉ dừng lại ở việc hướng dẫn kỹ thuật, các cán bộ còn kiên trì giải thích lợi ích cụ thể, giúp người dân hiểu và chủ động tham gia.

Vượt khó để “phủ sóng” ứng dụng số

Khó khăn lớn khi triển khai VNeID tại miền núi không chỉ là hạ tầng hay thiết bị, mà còn nằm ở thói quen và nhận thức. Nhiều người dân từng cho rằng việc sử dụng ứng dụng là không cần thiết khi các thủ tục truyền thống vẫn có thể thực hiện bằng giấy tờ. Để thay đổi điều đó, lực lượng Công an đã triển khai nhiều giải pháp linh hoạt, phù hợp với thực tế địa phương. Các điểm hỗ trợ lưu động được tổ chức tại nhà văn hóa thôn, bản; thực hiện tuyên truyền lồng ghép trong các buổi sinh hoạt cộng đồng; phối hợp với các tổ chức đoàn thể như Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ... để lan tỏa thông tin đến từng người dân. Ngoài ra, việc phân công cán bộ phụ trách từng khu vực cũng giúp đảm bảo hỗ trợ kịp thời khi người dân gặp khó khăn. Những nhóm yếu thế như người cao tuổi luôn được ưu tiên hướng dẫn theo phương châm “cầm tay chỉ việc”, giúp họ từng bước làm quen và sử dụng thành thạo.

Trung úy Pít Văn Liêm, Công an xã Quang Chiểu, cho biết: “Xã chúng tôi có rất nhiều người dân đang còn lạ lẫm với công nghệ. Muốn người dân sử dụng thành thạo VNeID thì phải hướng dẫn thường xuyên, lâu dài. Chúng tôi xác định đây là nhiệm vụ gắn liền với công tác phục vụ Nhân dân”.

Người dân thực hành các thao tác sử dụng ứng dụng VNeID

Từ chỗ e ngại, nhiều người dân đã dần nhận thấy những tiện ích rõ rệt mà VNeID mang lại. Chị Lương Thị Lệ, ở xã Yên Thắng, chia sẻ: “Trước đây tôi không hiểu VNeID là gì, nhưng được các anh Công an hướng dẫn, giờ tôi đã sử dụng được. Nhà ở xa trung tâm, nên việc làm các thủ tục, giấy tờ ngay trên điện thoại giúp tôi tiết kiệm rất nhiều thời gian, không phải đi lại xa xôi, vất vả”.

Từ sự hỗ trợ của Công an, nhiều người dân đã có thể tự hướng dẫn bà con trong bản sử dụng ứng dụng VNeID

Thu hẹp khoảng cách số từ vùng cao

Từ những bản làng xa xôi, hình ảnh cán bộ Công an “đi từng ngõ, gõ từng nhà” không chỉ giúp người dân tiếp cận với tiện ích số, mà còn góp phần thu hẹp khoảng cách giữa miền núi và miền xuôi trong tiến trình chuyển đổi số quốc gia. Khi mỗi người dân có thể sử dụng VNeID, những rào cản về địa lý dần được thu hẹp, mở ra cơ hội tiếp cận bình đẳng với các tiện ích số.

Và phía sau những thay đổi ấy là những nỗ lực không ngừng của lực lượng Công an cơ sở – những người đang ngày ngày “gieo mầm” chuyển đổi số nơi non cao, để công nghệ thực sự phục vụ cuộc sống của Nhân dân, “không ai bị bỏ lại phía sau” trong kỷ nguyên số.

Lê Quỳnh