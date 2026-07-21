Đưa tỷ số giới tính khi sinh đạt mức cân bằng tự nhiên

Sáng 21/7, Bộ Y tế tổ chức Hội thảo lấy ý kiến dự thảo Đề án Kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh giai đoạn 2026-2035 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với các tỉnh, thành phố trong cả nước. Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên chủ trì hội thảo.

Các đại biểu dự hội thảo tại điểm cầu Thanh Hóa.

Tham dự hội thảo tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa có đại diện Ban Chỉ đạo Dân số và Phát triển tỉnh.

Theo Bộ Y tế, sau 10 năm triển khai Đề án Kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh giai đoạn 2016 - 2025, tỷ số giới tính khi sinh đã có xu hướng giảm, từ 112,2 bé trai/100 bé gái sinh ra sống (vào năm 2016) xuống còn khoảng 109 bé trai/100 bé gái vào năm 2025.

Mặc dù vậy, mức chênh lệch vẫn còn cao và chưa thực sự ổn định, tiềm ẩn nhiều hệ lụy đối với cơ cấu dân số và sự phát triển bền vững trong tương lai.

Các đại biểu dự hội thảo tại điểm cầu Thanh Hóa.

Trên cơ sở đó, việc ban hành Đề án giai đoạn 2026-2035 là hết sức cần thiết để tạo nền tảng triển khai các giải pháp toàn diện, đồng bộ. Nếu không được kiểm soát hiệu quả, tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh sẽ để lại những hệ lụy đối với sự phát triển bền vững của đất nước.

Theo dự thảo mới, đặt mục tiêu duy trì tốc độ giảm tỷ số giới tính khi sinh khoảng 0,3 điểm mỗi năm; phấn đấu đưa tỷ số này xuống dưới 108 bé trai/100 bé gái vào năm 2030 và dưới 106 bé trai/100 bé gái vào năm 2035, tiến tới đạt mức cân bằng tự nhiên từ 104 - 106 bé trai/100 bé gái. Dự kiến, Đề án Kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh giai đoạn 2026 - 2035 sẽ được trình Thủ tướng Chính phủ ban hành vào tháng 11/2026.

Tại hội thảo, các đại biểu tập trung thảo luận, góp ý về các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Đề án nhằm bảo đảm tính khả thi, phù hợp với tình hình thực tiễn của từng địa phương.

Các đại biểu dự hội thảo.

Kết luận hội thảo, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên nhấn mạnh, việc xây dựng Đề án được thực hiện theo các chủ trương, quy định, hướng dẫn của Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ và Bộ Y tế, nhằm từng bước giảm tỷ số giới tính khi sinh, đưa tỷ số này trở lại mức cân bằng tự nhiên, góp phần nâng cao chất lượng dân số, phát triển nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của đất nước.

Thứ trưởng đề nghị Ban soạn thảo tiếp thu đầy đủ các ý kiến để hoàn thiện dự thảo đề án, bảo đảm chất lượng và tiến độ. Đồng thời, cụ thể hóa các giải pháp, làm rõ chế tài xử lý hành vi lựa chọn, tiết lộ giới tính thai nhi trái quy định; xây dựng hệ thống chỉ tiêu phù hợp với đặc điểm từng vùng, miền; nhấn mạnh vai trò của phụ nữ trong gia đình và xã hội; tăng cường ứng dụng chuyển đổi số, xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý; đưa các chỉ tiêu về dân số, tỷ số giới tính khi sinh vào mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương.

Thùy Linh