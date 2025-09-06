Đua thuyền nỗ lực vươn tầm

Nhờ những bước đi bài bản, khoa học, bộ môn đua thuyền Thanh Hóa đã từng bước khẳng định thế mạnh trên đấu trường thể thao quốc gia, tiếp tục nỗ lực vượt qua khó khăn, thực hiện những mục tiêu mới, kỳ vọng vươn xa hơn tại các giải đấu, làm tiền đề cho Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X, năm 2026.

Các VĐV đua thuyền Thanh Hóa nỗ lực tập luyện tại hồ Sông Mực (Vườn Quốc gia Bến En).

Bộ môn đua thuyền Thanh Hóa được thành lập năm 2002 và đến nay đã trải qua nhiều biến động cả về lực lượng và thành tích thi đấu. Trước năm 2015, đua thuyền Thanh Hóa nổi bật với cặp đôi vận động viên (VĐV) Nguyễn Đình Huy - Nguyễn Đình Hoàng, đây là 2 anh em đã giành được nhiều huy chương tại các giải quốc gia, tại các kỳ đại hội TDTT toàn quốc và đấu trường quốc tế. Sau năm 2015 đã có giai đoạn bộ môn này thiếu vắng nhân tố xuất sắc, thành tích trên đấu trường quốc nội giảm sút. Sau khi Đại hội Thể thao lần thứ IX, năm 2022 kết thúc với thành công lớn nhất là tấm HCV thuyền đơn của Lục Văn Thực, bộ môn đua thuyền bắt đầu bước vào giai đoạn chuyển giao thế hệ, xây dựng lại lực lượng từ đầu.

“Ban huấn luyện xác định để đi đường dài thì không thể lệ thuộc mãi vào các vận động viên (VĐV) kỳ cựu, nên rất chú trọng đào tạo những thế hệ kế cận, lên phương án cho từng giai đoạn, từng giải đấu cụ thể. Làm sao để bộ môn tiếp tục giữ vị thế trên các đấu trường quốc nội, đồng thời tạo ra lớp VĐV ưu tú, có thể bứt phá tại khu vực, quốc tế”, Trưởng bộ môn đua thuyền Nguyễn Trọng Dũng cho biết.

Tuy nhiên khó khăn lớn nhất đối với bộ môn đua thuyền đó chính là tìm kiếm, phát hiện các VĐV năng khiếu. Theo Trưởng bộ môn Nguyễn Trọng Dũng, lý do là bởi dụng cụ thi đấu rất đặc thù, lại đắt, tập luyện vất vả. Vì thế, các địa phương không có phong trào, các gia đình đều băn khoăn khi cho con luyện tập môn này. Bên cạnh đó, đua thuyền có đặc thù là môn thể thao chu kỳ, đòi hỏi sức mạnh cơ bắp rất vất vả. Hơn nữa, môi trường tập của đua thuyền là ngoài trời, mưa gió, nắng cháy, rét mướt.

Với sự quan tâm của ngành thể thao, sự cố gắng của ban huấn luyện, hiện nay bộ môn đua thuyền (gồm canoeing và rowing) đã nỗ lực vượt qua khó khăn, dần xây dựng được lớp VĐV ưu tú. Hiện bộ môn có 32 VĐV và 2 huấn luyện viên (HLV), trong đó có 11 VĐV tuyến tỉnh, 10 VĐV tuyến trẻ và 11 VĐV tuyến năng khiếu. Việc duy trì tốt 3 tuyến VĐV hứa hẹn sẽ giúp bộ môn xây dựng được bộ khung có tính kế thừa để có những bước tính toán lâu dài cho tương lai.

Từ năm 2015 đến nay, các VĐV ở cả 3 tuyến cùng ban huấn luyện bộ môn đã chuyển địa bàn tập luyện từ phường Sầm Sơn tới Vườn Quốc gia Bến En. Việc được tập luyện tại hồ Sông Mực - Bến En thuận lợi hơn rất nhiều so với trước đây.

Đến thăm buổi tập của các VĐV bộ môn đua thuyền tại Vườn Quốc gia Bến En mới thấy được quyết tâm, nỗ lực của thầy và trò bộ môn. Không quản trời nắng nóng hay mưa rét, ban huấn luyện và các thành viên đội tuyển đã không ngừng nỗ lực vượt qua những khó khăn, thách thức, ngày đêm miệt mài tập luyện với những bài tập dưới nước và rèn luyện thể lực với những bài tập trên cạn. Bên cạnh đó là sự thiếu thốn trang thiết bị, dụng cụ tập luyện, thi đấu khi toàn đội chỉ có 5 chiếc thuyền đạt tiêu chuẩn, chất lượng, mái chèo cũng chưa thực sự phù hợp với hình thể VĐV.

Mặc dù còn đối mặt nhiều thách thức nhưng HLV và VĐV bộ môn đua thuyền luôn nỗ lực luyện tập, thi đấu với quyết tâm hướng tới những mục tiêu mới, kỳ vọng tạo nên những thành tích bất ngờ tại các giải đấu quốc gia và quốc tế. Đua thuyền những năm gần đây luôn nằm trong top 7, 8 toàn quốc. Năm 2023 tại Giải đua thuyền rowing và canoeing vô địch trẻ quốc gia, các VĐV đã giành được 3 HCV, 3 HCB, 2 HCĐ; giành 2 HCV, 1 HCB, 3 HCĐ tại Giải đua thuyền rowing và canoeing vô địch quốc gia. Năm 2024 giành 1 HCV, 3 HCB, 1 HCĐ tại Giải đua thuyền rowing và canoeing vô địch trẻ quốc gia; giành 3 HCV, 1 HCB tại Giải đua thuyền rowing và canoeing vô địch trẻ U19, U23 và vô địch Đông Nam Á. Năm 2025, đua thuyền Thanh Hóa tiếp tục ghi dấu ấn khi giành 3 HCV, 1 HCB và 4 HCĐ tại Giải đua thuyền rowing và canoeing vô địch trẻ quốc gia. Qua đó khẳng định hướng đi đúng đắn về công tác tuyển chọn, đào tạo VĐV.

Về lực lượng, đua thuyền đang được coi là có lớp VĐV tốt, có độ chín. Đua thuyền Thanh Hóa đóng góp 4 gương mặt trẻ, sáng giá cho đội tuyển quốc gia là Lục Văn Thực, Lục Anh Thư, Vi Tuấn Khanh và Lê Thị Yến Chi. Bên cạnh 4 VĐV hàng đầu này, trong đội hình đội tuyển còn có những gương mặt trẻ đã khẳng định được bản thân với nhiều huy chương tại các giải đấu quốc nội như: Nguyễn Văn Bắc, Lữ Nhật Long, Quách Nhật Tân...

Trưởng Phòng Quản lý huấn luyện, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Nguyễn Ngọc Hài nhìn nhận, đua thuyền Thanh Hóa trong những năm gần đây gặt hái nhiều thành công đáng tự hào. Những thành công ấy cho thấy sự quan tâm, đầu tư của tỉnh cũng như sự nỗ lực không ngừng của các VĐV, HLV. “Đội đua thuyền đã có nhiều đổi mới theo hướng chuyên môn hóa sâu; hệ thống đào tạo được chia làm ba tuyến tập luyện. Trên cả ba tuyến, các VĐV được huấn luyện, đào tạo bài bản, đồng thời được sàng lọc kỹ càng trước khi tuyển chọn lên các tuyến dự tuyển tham gia thi đấu hệ thống giải vô địch quốc gia. Bên cạnh đó, đội luôn chú trọng nâng cao chất lượng đầu vào, kiểm tra chuyên môn theo định kỳ, thường xuyên rà soát, tiến hành phân loại các VĐV. Để tạo điều kiện cho bộ môn đua thuyền phát triển mạnh hơn nữa, thời gian tới, trung tâm quan tâm tạo điều kiện để VĐV tập huấn, thi đấu tại các giải đấu nhằm có cơ hội giao lưu, cọ xát, trau dồi kinh nghiệm thường xuyên”, ông Hài cho biết.

Bài và ảnh: Anh Tuân