Đưa phong trào tuổi trẻ sáng tạo đi vào chiều sâu

Nhiều năm qua, phong trào tuổi trẻ sáng tạo đã trở thành một trong những điểm nhấn quan trọng được các cấp bộ đoàn đẩy mạnh và từng bước đi vào chiều sâu. Việc đưa phong trào này đi vào chiều sâu không chỉ đơn thuần là đẩy mạnh số lượng các mô hình, hay những sáng kiến kinh nghiệm, mà là hành trình để tôi luyện bản lĩnh, khẳng định tinh thần xung kích, giá trị của tuổi trẻ.

Sinh viên Khoa Nông - Lâm - Ngư nghiệp, Trường Đại học Hồng Đức trong giờ thực hành thí nghiệm.

Trong mọi thời kỳ, tuổi trẻ không chỉ là lực lượng xung kích mà còn là nguồn sáng tạo dồi dào góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững. Từ ý nghĩa đó, song hành với công tác đào tạo của nhà trường, Đoàn Thanh niên Trường Đại học Hồng Đức đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm phát huy sức trẻ, đưa phong trào tuổi trẻ sáng tạo đi vào chiều sâu. Trong đó, hoạt động hỗ trợ đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) trong nghiên cứu khoa học, đề xuất ý tưởng sáng tạo được thực hiện thường xuyên. Đặc biệt, để khơi dậy niềm đam mê, sáng tạo của tuổi trẻ, nhiều câu lạc bộ (CLB) đã được thành lập và duy trì hiệu quả như: CLB Nhà doanh nghiệp tương lai - Vườn ươm khởi nghiệp; CLB khởi nghiệp đổi mới sáng tạo...

Ngoài ra, hằng năm, nhà trường còn tổ chức các cuộc thi, hội thi như: Ý tưởng sáng tạo, Festival kinh tế, sinh viên khởi nghiệp... nhằm khơi dậy tinh thần đổi mới, sáng tạo trong ĐVTN. Riêng cuộc thi “Học sinh, sinh viên khởi nghiệp” mỗi năm có hàng trăm sinh viên tham gia với không ít ý tưởng được đánh giá cao. Đơn cử như ý tưởng “MEDIBOT - Robot vệ sinh tự động và vận chuyển mẫu xét nghiệm trong bệnh viện” của nhóm sinh viên Đỗ Thị Xuân, Nguyễn Huy Thành Đạt, Trường Văn Thắng, Đỗ Như Linh và Hoàng Đức Anh đến từ Khoa Kỹ thuật Công Nghệ và Truyền thông, Trường Đại học Hồng Đức; ý tưởng “An tâm tuổi vàng - Mô hình chăm sóc người cao tuổi tại nhà” của nhóm sinh viên Trần Thị Kiều Oanh, K13 cao đẳng (CĐ) Dược, Lê Thị Phương Anh, K25 CĐ Điều dưỡng, Trương Thị Huyền, K1 CĐ Y sĩ đa khoa, Hoàng Hà Giang, K1 CĐ Y sĩ đa khoa, Trường CĐ Y tế Thanh Hóa và Đặng Huy Hoàng, K26 Đại học Công nghệ thông tin, Trường Đại học Hồng Đức... Đây cũng là những ý tưởng đoạt giải cao tại cuộc thi “Học sinh, sinh viên khởi nghiệp” năm 2025 do Trường Đại học Hồng Đức phối hợp với Hội Doanh nhân trẻ Thanh Hóa và các đơn vị chức năng tổ chức.

Tại các đơn vị, địa phương khác phong trào tuổi trẻ sáng tạo cũng được các cấp bộ đoàn phát động và triển khai sâu rộng gắn với nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị và yêu cầu thực tiễn đặt ra. Ví dụ như từ năm 2021 Đoàn Trường CĐ Y tế Thanh Hóa đã tổ chức cuộc thi “Ý tưởng sáng tạo lần thứ I” với sự tham gia của đông đảo ĐVTN nhà trường. Đến nay, sau 5 năm tổ chức, cuộc thi đã có sức lan tỏa lớn khi nhiều tác giả, nhóm tác giả là cán bộ đoàn, ĐVTN đã tham gia với những ý tưởng hay, độc đáo, được vận dụng vào thực tế. Trong đó có nhiều ý tưởng sáng tạo tham gia từ cấp trường đến chung kết cuộc thi “Ý tưởng sáng tạo, khởi nghiệp” cấp tỉnh do Tỉnh đoàn tổ chức và đoạt giải như ý tưởng “Muối tắm Bình An”, “Nhà trọ online”...

Theo đánh giá của Tỉnh đoàn, phong trào tuổi trẻ sáng tạo trên địa bàn tỉnh trong những năm qua đang từng bước đi vào chiều sâu, góp phần phát huy tiềm năng, trí tuệ của thanh, thiếu niên đối với sự phát triển của từng đơn vị, địa phương nói riêng và của cả tỉnh nói chung. Trong đó, hoạt động thi đua học tập, nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến, sáng tạo, tham gia chuyển đổi số được triển khai mạnh mẽ. Các diễn đàn, hội thi, cuộc thi sáng tạo khoa học - kỹ thuật, cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp trong ĐVTN... cũng được tổ chức sôi nổi, rộng khắp, tạo môi trường cho ĐVTN phát huy tinh thần xung kích trong đổi mới sáng tạo.

Qua thống kê, 3 năm gần đây các cấp bộ đoàn trong tỉnh đã tổ chức hơn 2.300 hoạt động phát huy sáng kiến, với trên 120.000 ý tưởng, sáng kiến được đề xuất, hàng trăm giải pháp tham gia các cuộc thi sáng tạo kỹ thuật cấp quốc gia, quốc tế và đoạt giải cao; hơn 8.000 hoạt động hỗ trợ học tập, nghiên cứu khoa học được triển khai, góp phần phát hiện, tôn vinh nhiều gương mặt trẻ tiêu biểu như “Sinh viên 5 tốt”, “Học sinh 3 rèn luyện”, “Sao tháng Giêng”, “Nhà giáo trẻ tiêu biểu”... Đặc biệt, từ phong trào tuổi trẻ sáng tạo, nhiều mô hình đã được triển khai như: “Du lịch thông minh bằng thực tế ảo”, “Bản đồ ẩm thực”, “Phòng họp không giấy tờ”, đăng ký hoạt động tình nguyện trực tuyến... Qua đó, góp phần nâng cao năng lực số cho thanh, thiếu niên, thúc đẩy mạnh mẽ quá trình chuyển đổi số toàn diện trong cộng đồng - một trong những yêu cầu cấp thiết đặt ra trong kỷ nguyên số.

Từ những kết quả đạt được cùng với mục tiêu tạo điều kiện để tuổi trẻ Thanh Hóa phát huy bản lĩnh, sự năng động, sáng tạo, đóng góp tích cực vào thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, phong trào tuổi trẻ sáng tạo đang tiếp tục được các cấp bộ đoàn trong toàn tỉnh lan tỏa sâu rộng. Các cấp bộ đoàn, các tổ chức, nhà trường và xã hội tiếp tục đóng vai trò đồng hành, hỗ trợ và ghi nhận xứng đáng cho tinh thần dám nghĩ, dám làm, kiên trì theo đuổi ý tưởng đến cùng của mỗi ĐVTN. Khi sự sáng tạo không còn là những khẩu hiệu hay các dự án mang tính bề nổi, mà trở thành động lực chính của học tập và lao động, đó chính là lúc thanh niên thực sự làm chủ tương lai của chính mình.

Tin chắc rằng, với tinh thần xung kích và ngọn lửa nhiệt huyết luôn rực cháy, tuổi trẻ Thanh Hóa hôm nay sẽ biến những ý tưởng táo bạo thành những kết quả hữu hình.

Bài và ảnh: Phong Sắc