Đưa những điểm mới của Luật Bảo hiểm Xã hội vào cuộc sống

Năm 2025, chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH) có nhiều thay đổi quan trọng khi Luật BHXH năm 2024 chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7/2025. Luật BHXH năm 2024 được đánh giá là có nhiều điểm mới mang tính đột phá, mang lại nhiều quyền, lợi ích lớn hơn cho người tham gia, thụ hưởng chính sách. Ngành BHXH đang tích cực triển khai các giải pháp đồng bộ, toàn diện nhằm đưa những điểm mới của luật vào cuộc sống, hướng tới mục tiêu bao phủ BHXH toàn dân, đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho người tham gia.

Ngành BHXH tăng cường công tác truyền thông những điểm mới của Luật BHXH (sửa đổi).

Từ đầu tháng 5/2025, BHXH liên huyện Sầm Sơn - Hoằng Hóa (nay là BHXH cơ sở Sầm Sơn) đã triển khai những điểm mới của Luật BHXH đến toàn bộ đại lý thu và cán bộ làm công tác tuyên truyền trong ngành. Ngoài việc phổ biến những điểm mới của luật, các đại lý thu BHXH còn được hướng dẫn cách tiếp cận, kỹ năng tuyên truyền sao cho gần gũi, dễ hiểu để khi truyền tải người dân dễ tiếp nhận thông tin. Để Luật BHXH được triển khai đúng thời điểm có hiệu lực, ngành BHXH đã chủ động phối hợp với các ngành tổ chức tháng cao điểm ra quân tuyên truyền, phổ biến Luật BHXH đến mọi tầng lớp Nhân dân. Chị Nguyễn Thị Liên, Đại lý thu BHXH xã Hoằng Hóa, cho biết: “Để làm tốt công tác truyền thông, các nhân viên đại lý thu đã được tập huấn về Luật BHXH mới để tuyên truyền đến mọi tầng lớp Nhân dân, giúp người dân hiểu được những thay đổi mới của Luật BHXH”.

Chị Nguyễn Thị Mai, xã Hoằng Hóa, cho hay: "Tôi kinh doanh, buôn bán quanh năm từ sáng tới tối, rất hiếm khi nghỉ bán hàng. Khi nghe thông tin về việc các hộ kinh doanh nhỏ lẻ sẽ tham gia đóng BHXH bắt buộc, tôi nghĩ không ai biết trước được biến cố trong cuộc sống, nên tham gia BHXH là một cách để phòng ngừa rủi ro, nhất là khi về già".

Trao đổi với Phó Giám đốc BHXH tỉnh Vũ Nguyên Hiệp, được biết, những chính sách an sinh xã hội luôn là điểm tựa vững chắc, mang đến tương lai ổn định hơn cho người dân. Luật BHXH năm 2024 (có hiệu lực từ ngày 1/7/2025) mở rộng diện tham gia BHXH bắt buộc với nhiều nhóm đối tượng, trong đó có chủ hộ kinh doanh cá thể. Theo đó, chủ hộ kinh doanh của hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh theo quy định của Chính phủ thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc. Tỷ lệ đóng BHXH bắt buộc là 3% vào quỹ ốm đau và thai sản, 22% vào quỹ hưu trí và tử tuất. Về căn cứ đóng, chủ hộ kinh doanh được lựa chọn tiền lương làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc nhưng thấp nhất bằng mức tham chiếu và cao nhất bằng 20 lần mức tham chiếu tại thời điểm đóng. Do đó, mức đóng của chủ hộ kinh doanh tham gia BHXH hàng tháng là 25% mức lương cơ sở; chủ hộ có thể lựa chọn phương thức đóng hàng tháng, 3 tháng hoặc 6 tháng một lần tùy theo nhu cầu. Hiện nay, mức lương cơ sở là 2.340.000 đồng/tháng, do đó mức đóng BHXH thấp nhất của chủ hộ kinh doanh là 25% x 2.340.000 đồng = 585.000 đồng/tháng.

Nhằm gia tăng quyền lợi và tính hấp dẫn trong thụ hưởng chính sách, Luật BHXH năm 2024 quy định giảm từ 20 năm xuống còn 15 năm đóng BHXH tối thiểu để được hưởng lương hưu hằng tháng. Điều này tạo cơ hội cho những người tham gia muộn hoặc không liên tục vẫn có thể tích lũy đủ năm đóng để hưởng lương hưu thay vì phải nhận BHXH một lần. Đáng chú ý, luật đã bổ sung chính sách trợ cấp hưu trí xã hội. Đây là một điểm mới mang tính đột phá nhằm hình thành hệ thống BHXH đa tầng. Độ tuổi được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội đã giảm xuống 75 tuổi (hiện hành là 80 tuổi). Đặc biệt, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo từ đủ 70 tuổi đến dưới 75 tuổi sẽ được hưởng trợ cấp này.

Lần đầu tiên, Luật BHXH 2024 quy định chế độ thai sản cho BHXH tự nguyện. Theo đó, người mẹ hoặc người cha tham gia BHXH tự nguyện sinh con (nếu đáp ứng đủ điều kiện về thời gian đóng BHXH từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh) sẽ được hưởng trợ cấp thai sản với mức 2.000.000 đồng cho mỗi con... Đáng chú ý, Luật BHXH (sửa đổi) lần này đã tính đến quan hệ đóng - hưởng để cải thiện một bước tình hình tài chính quỹ hưu trí, tử tuất. Mặt khác, Luật BHXH (sửa đổi) còn hoàn thiện nhiều chính sách có lợi cho người lao động, nhất là việc tăng trợ cấp chế độ ốm đau, thai sản, hưu trí, tử tuất... Với người lao động mắc bệnh thuộc danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày, sẽ được nâng mức trợ cấp từ 45% lên 50% mức tiền lương đóng BHXH của tháng liền kề trước khi nghỉ việc... Điểm đáng chú ý khác là Luật BHXH 2024 đã tăng cường các chế tài xử lý hành vi chậm đóng, trốn đóng BHXH, bảo hiểm thất nghiệp; bổ sung hành vi bị nghiêm cấm là cầm cố, mua bán, thế chấp, đặt cọc sổ BHXH dưới mọi hình thức. Quy định này nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người lao động và tính nghiêm minh của pháp luật BHXH.

Nhận thức rõ những thay đổi sâu rộng và tích cực của Luật BHXH năm 2024 đối với công tác thực hiện chính sách, thời gian qua, BHXH tỉnh đã chủ động tích cực chuẩn bị, triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm sớm đưa luật vào cuộc sống. Cùng với đó, để đáp ứng yêu cầu thay đổi của chế độ, chính sách và cơ cấu tổ chức bộ máy mới, BHXH đã tập trung nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung các quy trình nghiệp vụ trong toàn hệ thống. Các quy trình được rà soát và tiếp tục đơn giản hóa nhằm tạo thuận lợi tối đa và tiện ích nhất cho người tham gia, thụ hưởng chính sách.

Bài và ảnh: Hà Phương