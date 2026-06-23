Đưa Nghị quyết 57 thấm sâu vào cuộc sống

Sau hơn 1 năm thực hiện, Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị (gọi tắt là Nghị quyết 57) đã đi vào cuộc sống bằng sự thay đổi trong tư duy lãnh đạo, quản lý và hành động. Với những cách làm riêng, sáng tạo, mỗi địa phương đã, đang đưa khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (CĐS) hiện diện rõ nét trên nhiều lĩnh vực.

Cán bộ Agribank Thanh Hóa hướng dẫn người dân thanh toán trực tuyến.

Ở xã Hoằng Phú, sức sống của Nghị quyết 57 được thể hiện nổi bật trong lĩnh vực CĐS. Xác định trí tuệ nhân tạo (AI) là công cụ quan trọng để nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, cán bộ, công chức xã Hoằng Phú đã chủ động học tập, khai thác AI để hỗ trợ cho việc tổng hợp nội dung nghị quyết, xây dựng kịch bản tuyên truyền, tra cứu nhanh các quy định pháp luật và tối ưu hóa việc soạn thảo văn bản hành chính. Đặc biệt, MTTQ và các đoàn thể đã ứng dụng AI trong việc thiết kế hình ảnh, video tuyên truyền trực quan, giúp nội dung tuyên truyền trở nên sinh động, dễ hiểu, dễ thực hiện.

Trong lĩnh vực kinh tế số, Hoằng Phú tập trung hỗ trợ các hộ kinh doanh, HTX, doanh nghiệp đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt, quản lý bán hàng qua ứng dụng số, sử dụng hóa đơn điện tử... Đặc biệt, lĩnh vực xã hội số đang phát triển đồng bộ, từ giáo dục, y tế, thương mại đến các dịch vụ hành chính công. Sự phát triển của xã hội đã thay đổi cách người dân học tập, làm việc, giao tiếp và tiếp cận thông tin. Từ đó, thúc đẩy quá trình CĐS toàn diện, hướng tới xây dựng một xã hội hiện đại.

Tại Thanh Hóa, CĐS đang là lĩnh vực được ưu tiên của mỗi địa phương. Nếu xã Triệu Sơn đẩy mạnh CĐS bằng cách đi tiên phong trong việc đưa Robot AI vào hỗ trợ người dân giải quyết thủ tục hành chính, thì phường Đông Sơn đẩy mạnh sử dụng Kiosk thông minh nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ công; xã Hoằng Hóa lại tập trung thực hiện mô hình “Công sở số - chính quyền không giấy tờ” và “Chính quyền kiến tạo, đồng hành cùng tổ công nghệ số cộng đồng”; phường Đông Tiến tiếp cận phản ánh của người dân mọi lúc, mọi nơi thông qua việc quét mã QR... Không chỉ là bước tiến về công nghệ, việc đẩy mạnh CĐS đánh dấu bước chuyển về tư duy phục vụ. Từ chỗ “cơ quan làm - người dân chờ”, sang “người dân chủ động - hệ thống phục vụ”; từ quy trình thủ công sang quy trình số hóa; từ phụ thuộc giấy tờ sang dựa trên dữ liệu xác thực. Mỗi cách làm đều ghi dấu sự nỗ lực của mỗi địa phương.

Với tinh thần chủ động, Thanh Hóa đã và đang tập trung vào các nhóm nhiệm vụ trọng tâm, sát yêu cầu và thực tiễn của địa phương. Lấy hạ tầng công nghệ thông tin làm nền tảng cho phát triển, Thanh Hóa đã đầu tư, phát triển mới gần 700 trạm BTS, nâng tổng số trạm BTS hiện có là 9.808 trạm; đồng thời phủ sóng thông tin di động đến 100% thôn, bản. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 3 trung tâm dữ liệu, các trung tâm này hoạt động ổn định và đảm bảo duy trì các phần mềm dùng chung của tỉnh một cách an toàn, thông suốt. Từ khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, trên địa bàn tỉnh duy trì hoạt động của 5 nền tảng dùng chung là hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính; hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ công việc; nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu; hệ thống thông tin báo cáo và nền tảng họp trực tuyến.

Phát triển kinh tế số đang trở thành động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Bởi thế, các doanh nghiệp đã chủ động áp dụng các nền tảng số trong quản lý, sản xuất, kinh doanh. Toàn tỉnh có khoảng 50% doanh nghiệp vừa và nhỏ kinh doanh trên các sàn giao dịch thương mại điện tử; khoảng 40% doanh nghiệp tham gia hoạt động thương mại điện tử trên các ứng dụng di động; khoảng 70% các đơn vị cung cấp dịch vụ điện, nước, viễn thông, truyền thông triển khai hợp đồng điện tử với người tiêu dùng; có 167 website thương mại điện tử bán hàng, 3 website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử, 2 ứng dụng thương mại điện tử bán hàng và 1 ứng dụng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử.

Cùng với kinh tế số, xã hội số cũng chuyển biến tích cực. Trong lĩnh vực y tế, toàn tỉnh có 673/673 cơ sở khám, chữa bệnh triển khai khám, chữa bệnh BHYT bằng căn cước gắn chip; 100% các cơ sở y tế đều đảm bảo các điều kiện để người dân thanh toán chi phí dịch vụ y tế bằng phương thức không dùng tiền mặt; các bệnh viện đã tiếp nhận và đưa vào sử dụng 42 “Kiosk y tế thông minh”, giúp người dân đăng ký khám, chữa bệnh, thanh toán trực tuyến, kiểm soát lịch sử khám, chữa bệnh của mình. Trong lĩnh vực giáo dục, 100% các trường học, cơ sở giáo dục đảm bảo các điều kiện thanh toán không dùng tiền mặt; đã xác thực định danh điện tử với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đối với cả 5 bậc học; 100% học sinh lớp 12 hằng năm được cung cấp tài khoản theo căn cước để đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển đại học, cao đẳng bằng hình thức trực tuyến. Trong lĩnh vực du lịch, nhiều địa phương đã triển khai ứng dụng Smart Travel tại các khu, điểm du lịch trọng điểm; đồng thời số hóa nội dung, cung cấp thuyết minh điện tử, thông tin điểm đến và kênh đặt dịch vụ trực tuyến. Các hình thức quảng bá trực tuyến trên các mạng xã hội và các nền tảng thương mại trực tuyến cũng được triển khai rộng khắp.

Nghị quyết 57 không chỉ mở ra định hướng lớn cho phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và CĐS, mà còn tạo động lực mạnh mẽ để các địa phương bứt phá trong giai đoạn mới. Hành trình hiện thực hóa Nghị quyết 57 vẫn còn nhiều việc phải làm, nhưng từ những nỗ lực hôm nay sẽ tạo nền tảng vững chắc để Thanh Hóa hiện thực hóa các mục tiêu đã đặt ra.

Bài và ảnh: Tố Phương