Đưa chuyển đổi số thành động lực nâng cao hiệu lực hoạt động của HĐND

Trong tiến trình xây dựng chính quyền số, chuyển đổi số không còn là yêu cầu mang tính định hướng, mà đã trở thành tiêu chí đánh giá năng lực quản trị ở từng ngành, từng địa phương. Tại xã Yên Định, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của cấp ủy, HĐND xã đã chủ động cụ thể hóa chủ trương này bằng những giải pháp thiết thực, từng bước đưa công nghệ thông tin vào toàn bộ hoạt động, nâng cao chất lượng quyết sách và hiệu quả phục vụ Nhân dân.

Cán bộ công chức xã Yên Định ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Yên Định Lê Minh Nghĩa cho biết: "Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư diễn ra mạnh mẽ, chuyển đổi số đã trở thành yêu cầu tất yếu đối với hoạt động của hệ thống chính trị. Đối với HĐND xã Yên Định, việc ứng dụng công nghệ thông tin không chỉ nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, mà còn là giải pháp quan trọng để tăng cường công khai, minh bạch, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của Nhân dân".

Từ nhận thức đó, HĐND xã đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, đưa chuyển đổi số đi vào thực chất, gắn với từng khâu công việc cụ thể. Điểm nhấn rõ nét là việc ứng dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành trong toàn bộ quy trình công việc của HĐND xã. Việc tiếp nhận, xử lý, lưu trữ tài liệu kỳ họp được thực hiện trên môi trường điện tử, giúp cắt giảm đáng kể thời gian, nâng cao tốc độ xử lý công việc. Đặc biệt, HĐND xã đã từng bước tổ chức kỳ họp theo hướng “không giấy tờ”. Tài liệu được cung cấp đến đại biểu thông qua các nền tảng số và thiết bị thông minh, tạo điều kiện thuận lợi cho việc nghiên cứu, thảo luận và tham gia ý kiến. Cách làm này không chỉ tiết kiệm chi phí in ấn, mà quan trọng hơn là nâng cao chất lượng kỳ họp, khi đại biểu có thể tiếp cận thông tin nhanh hơn, đầy đủ hơn, từ đó đóng góp ý kiến có chiều sâu hơn vào các nội dung trình HĐND.

Nhấn mạnh việc tăng cường công khai, minh bạch hoạt động của HĐND xã, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Lê Minh Nghĩa cho biết, các nghị quyết, chương trình giám sát, kết quả giải quyết kiến nghị cử tri được đăng tải đầy đủ trên cổng thông tin điện tử. Người dân có thể dễ dàng tiếp cận thông tin, theo dõi hoạt động của HĐND, qua đó nâng cao vai trò giám sát của Nhân dân đối với chính quyền. Đây là bước chuyển quan trọng từ phương thức công khai truyền thống sang công khai trên môi trường số, nhanh hơn, rộng hơn và hiệu quả hơn.

Không chỉ dừng lại ở điều hành và kỳ họp, HĐND xã Yên Định đã từng bước ứng dụng công nghệ trong hoạt động giám sát - lĩnh vực then chốt quyết định chất lượng hoạt động của HĐND. Các cuộc giám sát, khảo sát thực địa được kết hợp với việc thu thập dữ liệu số, hình ảnh, thông tin từ nhiều nguồn. Báo cáo được tổng hợp bằng phần mềm chuyên dụng, giúp nâng cao tính chính xác và khả năng phân tích. Việc khai thác dữ liệu phục vụ hoạt động giám sát, quyết định chính sách bước đầu được chú trọng, tạo cơ sở để HĐND xã đưa ra các quyết nghị sát thực tiễn hơn.

Bên cạnh kết quả đạt được, qua quá trình thực hiện nhiệm vụ, HĐND xã Yên Định cũng nhận thấy do hạ tầng công nghệ thông tin chưa đồng bộ, chưa đáp ứng yêu cầu triển khai đồng bộ các nền tảng số. Việc khai thác dữ liệu số còn hạn chế, chưa hình thành được hệ thống cơ sở dữ liệu chuyên ngành phục vụ riêng cho hoạt động của HĐND. Những điểm nghẽn này nếu không được tháo gỡ kịp thời, sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tiến trình chuyển đổi số và chất lượng hoạt động của HĐND trong thời gian tới.

Từ thực trạng trên, HĐND xã Yên Định xác định rõ những giải pháp trọng tâm để đẩy mạnh chuyển đổi số, trước hết là hoàn thiện hạ tầng và nền tảng số phục vụ hoạt động HĐND. Trong đó, tập trung nâng cấp hệ thống phần mềm kỳ họp điện tử, tích hợp chức năng biểu quyết điện tử; xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên đề phục vụ giám sát trong các lĩnh vực như đầu tư, đất đai, môi trường, an sinh xã hội. Đẩy mạnh số hóa tài liệu và quy trình làm việc, tiến tới 100% tài liệu kỳ họp ở dạng điện tử; số hóa hồ sơ giám sát, tiếp xúc cử tri, xử lý đơn thư. Đồng thời, nghiên cứu ứng dụng các công cụ hỗ trợ, trong đó có trí tuệ nhân tạo, phục vụ công tác tổng hợp, phân tích. Cùng với đó, nâng cao năng lực số cho cán bộ, đại biểu HĐND. Đây được xác định là yếu tố then chốt, quyết định thành công của chuyển đổi số. Tăng cường công khai, minh bạch và tương tác với cử tri trên nền tảng số. Việc xây dựng các kênh tiếp nhận kiến nghị trực tuyến, công khai tiến độ giải quyết sẽ giúp HĐND gần dân, sát dân hơn.

Từ thực tế tại xã Yên Định cho thấy, khi chuyển đổi số được triển khai đúng hướng, phù hợp với điều kiện cơ sở, sẽ tạo ra những thay đổi rõ nét trong phương thức hoạt động của HĐND từ thủ công sang hiện đại, từ bị động sang chủ động, từ hành chính sang phục vụ. Trong bối cảnh yêu cầu quản trị ngày càng cao, chuyển đổi số không chỉ giúp nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND, mà còn góp phần xây dựng chính quyền gần dân, minh bạch và trách nhiệm hơn.

Bài và ảnh: Minh Hiếu