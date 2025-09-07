Du lịch Việt Nam đón gần 14 triệu lượt khách quốc tế trong 8 tháng

Theo số liệu Cục Thống kê vừa công bố, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tháng 8/2025 đạt 1,68 triệu lượt, tăng 16,5% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 8 tháng đầu năm 2025, tổng lượng khách quốc tế đạt gần 14 triệu lượt, tăng 21,7% so với cùng kỳ năm 2024.

Đáng chú ý, lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 8/2025 tăng 7,8% so với tháng trước. Dù vẫn đang mùa thấp điểm du lịch quốc tế nhưng kết quả tăng trưởng tích cực trong tháng 7 và tháng 8 vừa qua đã cho thấy những tín hiệu khả quan cho thị trường du lịch inbound.

Về quy mô thị trường, theo tổng hợp từ số liệu của Cục Thống kê, hai thị trường Trung Quốc và Hàn Quốc đóng góp gần 1/2 tổng số khách quốc tế đến Việt Nam. Trong đó, Trung Quốc tiếp tục là thị trường gửi khách lớn nhất của Việt Nam với hơn 3,5 triệu lượt (chiếm 25,4%). Hàn Quốc xếp ở vị trí thứ hai, đạt trên 2,9 triệu lượt (chiếm 20,9%). Các vị trí tiếp theo là Đài Loan (Trung Quốc) với hơn 839.000 lượt, Mỹ với 573.000 lượt, Nhật Bản với 540.000 lượt.

Biểu đồ 10 thị trường gửi khách hàng đầu 8 tháng đầu năm 2025 (nghìn lượt)

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu Cục Thống kê

Trong tốp 10 thị trường lớn nhất của du lịch Việt Nam còn có Campuchia (445 nghìn lượt), Ấn Độ (443 nghìn lượt), Nga (377 nghìn lượt), Australia (358 nghìn lượt), Malaysia (344 nghìn lượt).

8 tháng năm 2025, khách quốc tế đến Việt Nam đạt trên 13,9 triệu lượt, tăng 21,7% so với cùng kỳ năm trước. Động lực tăng trưởng đến từ châu Âu (tăng 33,2%), châu Á (tăng 21,3%), châu Úc (tăng 14%), châu Mỹ (tăng 9,1%) và châu Phi (tăng 4,7%).

Các thị trường lớn ghi nhận tốc độ tăng trưởng cao, trong đó có Trung Quốc (+44,3%), Nhật Bản (+17,1%), Ấn Độ (+42,2%), Campuchia (+50,7%). Các thị trường Đông Nam Á tăng trưởng tốt: Philippines (+93,4%), Campuchia (+50,7%), Lào (+33,1%), Indonesia (+13,1%), Malaysia (+9,8%), Singapore (+9,4%), Thái Lan (+8,1%).

Đặc biệt, thị trường Nga tiếp tục tăng trưởng rất nhanh (+164,9%). Sự phát triển vượt bậc của thị trường khách Nga là kết quả đến từ chương trình xúc tiến, quảng bá du lịch tại Nga của Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, Bộ VHTTDL, các địa phương, doanh nghiệp trong thời gian qua.

Thị trường Ấn Độ cũng liên tục tăng trưởng phản ánh tiềm năng lớn của thị trường này. Đầu tháng 9, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam hiện đang tổ chức chương trình giới thiệu du lịch tại thành phố Bengaluru và Hyderabad. Chương trình được tổ chức nhằm củng cố, tăng cường hiện diện của Du lịch Việt Nam tại thị trường Ấn Độ, tạo diễn đàn cho doanh nghiệp kết nối kinh doanh, mở rộng hợp tác với các đối tác du lịch Ấn Độ, qua đó thúc đẩy trao đổi khách du lịch giữa hai nước.

Các thị trường khu vực châu Âu tiếp tục tăng trưởng mạnh trong 8 tháng đầu năm. Hầu hết các thị trường đều tăng trưởng khả quan, trong đó có các thị trường chính như Anh (+21,8%), Pháp (+22,6%), Đức (+17,9%). Bên cạnh đó là Italia (+22,6%), Tây Ban Nha (+8,2%), Đan Mạch (+13,9, Thụy Điển (+17,3%), Na Uy (+20,0%)...

