Du lịch di sản “Một hành trình nhiều trải nghiệm”

Trong chiến lược phát triển du lịch bền vững, việc liên kết các vùng di sản không chỉ mở rộng không gian trải nghiệm, mà còn tạo nên những sản phẩm có chiều sâu, nâng cao sức cạnh tranh của điểm đến. Chính vì vậy, tỉnh Thanh Hóa - nơi có một kho tàng di sản văn hóa phong phú và đa dạng đã, đang nỗ lực đẩy mạnh kết nối, liên kết các điểm đến di sản nhằm làm phong phú thêm hành trình khám phá của du khách.

Du khách nghe giới thiệu về các hiện vật lịch sử tại Thành Nhà Hồ (xã Tây Đô).

Những ngày hè, biển Sầm Sơn luôn là điểm đến được đông đảo khách du lịch trong và ngoài tỉnh lựa chọn đến tham quan, nghỉ dưỡng. Đến đây, ngoài được đắm mình trong không gian của biển xanh, cát trắng, nắng vàng du khách còn được tham quan hệ thống các di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh đặc sắc như, đền Độc Cước - Hòn Trống Mái- núi Trường Lệ - đền Bà Triều... Mỗi di tích đều mang trong mình một vẻ đẹp riêng giàu giá trị văn hóa - lịch sử.

Ví như, khi đến với Di tích Độc Cước, nằm trên đỉnh núi Cổ Giải thuộc dãy Trường Lệ, du khách sẽ được khám phá, tìm hiểu về lịch sử của ngôi đền linh thiêng, cổ kính, đậm tín ngưỡng tâm linh của người dân vùng biển. Theo truyền thuyết ngôi đền thờ thần Độc Cước - vị thần có công tự xẻ đôi thân mình, một nửa ra biển tiêu diệt loài thủy quái, một nửa ở lại đất liền để bảo vệ dân chài. Hiện trong đền còn lưu giữ 8 đạo sắc phong do các triều đình phong kiến ban tặng. Những sắc phong này được bảo quản cẩn thận và chỉ được mở ra vào những dịp trọng đại.

Sau khi tham quan đền Độc Cước, du khách di chuyển đến thăm Hòn Trống Mái - một danh thắng nổi tiếng ở Sầm Sơn, gắn liền với huyền thoại về mối tình thủy chung của cặp vợ chồng trẻ. Đây là bức tranh đẹp mà tạo hóa đã ban tặng cho Sầm Sơn được lưu truyền từ ngàn đời nay. Tiếp đó, du khách có thể đến tham quan núi Trường Lệ, hòa mình vào màu xanh của cây lá, hít hà không khí trong lành, tận hưởng cảm giác yên bình, tĩnh lặng. Đến đây, ngoài chiêm bái, vãn cảnh du khách có thể phóng tầm mắt từ trên cao nhìn xuống sẽ thấy được nhiều vụng tắm thơ mộng, trữ tình như, vụng Tiên, vụng Ngọc, bãi tắm Vinh Sơn, bãi Ních... Gắn liền với những di tích độc đáo là các lễ hội truyền thống được người dân địa phương tổ chức hàng năm như, Lễ hội đền Độc Cước, Lễ hội bánh chưng bánh giầy, Lễ hội Cầu ngư - Bơi trải, gần đây là Lễ hội tình yêu Hòn Trống Mái...

Nếu biết cách khai thác tốt hệ thống di tích, danh thắng và các lễ hội quanh năm ở đây, Sầm Sơn hoàn toàn có thể trở thành điểm đến hấp dẫn 4 mùa. Bà Nguyễn Hương Mai, du khách từ TP Hồ Chí Minh đến tham quan, trải nghiệm tại Sầm Sơn chia sẻ: “Đây là lần thứ hai tôi cùng gia đình, bạn bè đến Sầm Sơn để tham quan, nghỉ dưỡng vào dịp hè. Ở mỗi điểm dừng chân chúng tôi không chỉ được khám phá nhiều điều mới mẻ, thú vị, mà còn có thể dâng hương cầu mong sức khỏe cho gia đình, người thân".

Những năm qua, nhờ việc đẩy mạnh liên kết, kết nối với các di tích phụ cận nên Thành Nhà Hồ (xã Tây Đô), luôn là điểm đến hấp dẫn du khách. Ông Trịnh Hữu Anh, Phó Giám đốc Ban Quản lý Di sản Thành Nhà Hồ và các di tích trọng điểm tỉnh, cho biết: Nhằm làm phong phú thêm hành trình đi du lịch của du khách khi đến Thành Nhà Hồ, chúng tôi đã xây dựng thêm nhiều tuyến du lịch kết nối từ Thành Nhà Hồ đến các di tích, di sản vùng phụ cận như, nhà trưng bày bổ sung - đền thờ nàng Bình Khương; check-in sen trong hồ cổ thành Nội; thăm nhà cổ của gia đình ông Phạm Ngọc Tùng, chùa Linh Giang - cổng Nam - khu trưng bày đá xây thành; phòng trưng bày bổ sung - đền thờ nàng Bình Khương - chùa Linh Giang - chùa Tường Vân (chùa Giáng) - Đàn Nam Giao - cổng Nam - khu trưng bày đá xây Thành Nhà Hồ.

Thanh Hóa hiện có hơn 1.500 di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh được kiểm kê, trong đó có nhiều di sản trọng điểm luôn là điểm đến hấp dẫn khách du lịch như Thành Nhà Hồ, Khu Di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh, Đền thờ Lê Hoàn... Những năm qua, các địa phương, ban quản lý di tích đã đẩy mạnh liên kết, xây dựng nhiều sản phẩm du lịch phong phú, hấp dẫn, phù hợp gia tăng sự trải nghiệm của du khách.

Ngoài ra, hiện nay khi công nghệ số phát triển mạnh mẽ, ngành văn hóa, thể thao và du lịch của tỉnh đã đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động bảo tồn, phát triển các sản phẩm du lịch từ di sản văn hóa. Theo thống kê từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đến nay toàn tỉnh đã số hóa được 844 hồ sơ khoa học di tích, hơn 1.000 hiện vật, một số di tích như Di sản thế giới Thành Nhà Hồ, Khu Di tích lịch sử Lam Kinh, đền Sòng Sơn và đền cô Chín, khu danh thắng Kim Sơn... đã ứng dụng nhiều cách thức để phát triển du lịch thông minh. Từ đó, để du khách có thể tiếp cận di sản một cách dễ dàng, thuận tiện hơn và có thể quảng bá di sản đến đông đảo bạn bè, du khách trên nền tảng số.

Bài và ảnh: Nguyễn Đạt