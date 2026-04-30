Du khách đổ về các khu du lịch trong ngày đầu kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Hoài Anh
(Baothanhhoa.vn) - Ngay trong ngày đầu của kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, không khí tại các điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã trở nên sôi động. Thời tiết thuận lợi cùng sự chuẩn bị chu đáo của các địa phương, doanh nghiệp đã góp phần tạo nên bức tranh du lịch nhộn nhịp, khởi đầu cho mùa cao điểm hè 2026.

Ngay trong ngày đầu của kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, không khí tại các điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã trở nên sôi động. Thời tiết thuận lợi cùng sự chuẩn bị chu đáo của các địa phương, doanh nghiệp đã góp phần tạo nên bức tranh du lịch nhộn nhịp, khởi đầu cho mùa cao điểm hè 2026.

Các hoạt động tắm biển, vui chơi, giải trí tại Khu Du lịch sinh thái biển Hải Tiến bắt đầu diễn ra nhộn nhịp ngay từ buổi sáng 30/4.

Còn tại Khu đô thị du lịch biển Sầm Sơn, các hoạt động team building bãi biển diễn ra đầy sôi động, thu hút đông đảo thành viên tham gia với nhiều trò chơi tập thể hấp dẫn.

Là một trong những trọng điểm du lịch của tỉnh, kỳ nghỉ lễ này các cơ sở lưu trú 3-5 sao trên địa bàn phường Sầm Sơn đạt công suất 80 - 100%.

Một số điểm đến du lịch văn hóa như Khu Di tích lịch quốc gia đặc biệt Lam Kinh cũng bắt đầu đón các đoàn khách trong và ngoài tỉnh đến tham quan ngay từ sáng sớm.

Tổ hợp nghỉ dưỡng Anh Phát Hotels & Resorts thu hút đông đảo nhóm khách gia đình với nhiều hoạt động vui chơi, giải trí hấp dẫn.

Đua xe Go-kart là một trong những trải nghiệm không thể bỏ lỡ khi đến Anh Phát Hotels & Resorts.

Tại Làng Du lịch Yên Trung, các hoạt động tham quan, trải nghiệm bắt đầu nhộn nhịp từ sáng sớm. Được biết, kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5, công suất phòng lưu trú tại đây đạt 90%. Nhiều hoạt động trải nghiệm mới như tham quan núi Lời, hầm rượu, vườn táo cổ, đi thuyền trên dòng cựu Mã giang... sẽ được đưa vào khai thác phục vụ du khách trong dịp này.

Thời tiết nắng đẹp tạo điều kiện thuận lợi để du khách tham gia các hoạt động vui chơi, trải nghiệm ngoài trời ngay trong ngày đầu của kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tại xứ Thanh (Trong ảnh: Du khách trải nghiệm thả lưới bắt cá tại Làng Du lịch Yên Trung).

