Dự báo và thông tin cấp dự báo cháy rừng từ ngày 6/4 - 8/4/2026

Theo cảnh báo của Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ ngày 6/4 đến ngày 8/4/2026, trên địa bàn nhiều xã, phường của tỉnh Thanh Hóa có nắng nóng, khô hanh kéo dài, không có mưa, nguy cơ xảy ra cháy rừng cao.

Hạt Kiểm lâm Nghi Sơn phối hợp với Ban Quản lý rừng phòng hộ Nghi Sơn tổ chức đốt trước vật liệu cháy dưới tán rừng thông tại thôn Minh Sơn, phường Tân Dân.

Cụ thể, các xã, phường: Trung Thành, Phú Xuân, Phú Lệ, Nam Xuân, Kim Tân, Vân Du, Ngọc Trạo, Thạch Bình, Thành Vinh, Thạch Quảng, Biện Thượng, Xuân Du, Mậu Lâm, Như Thanh, Yên Thọ, Xuân Thái, Thanh Kỳ, Trung Chính, Tân Ninh, Hàm Rồng, Đông Sơn, Đông Tiến, Hoằng Tiến, Hoằng Phú, Hoằng Giang, Sầm Sơn, Hà Trung, Hà Long, Tống Sơn, Hoạt Giang, Lĩnh Toại, Triệu Lộc, Đông Thành, Hoa Lộc, Vạn Lộc, Tĩnh Gia, Đào Duy Từ, Ngọc Sơn, Tân Dân, Hải Lĩnh, Hải Bình, Nghi Sơn, Các Sơn, Trường Lâm và Trúc Lâm tiếp tục nắng nóng, khô hanh kéo dài, không có mưa, nguy cơ xảy ra cháy rừng dự báo cấp III (cấp cao).

Đặc trưng của cấp III là thời tiết khô hanh kéo dài, dễ xảy ra cháy rừng và có khả năng cháy lan trên diện rộng.

Trước tình hình trên, Chi cục Kiểm lâm tỉnh đề nghị Chủ tịch UBND các xã, phường chỉ đạo, đôn đốc việc thực hiện công tác PCCCR của các chủ rừng trên địa bàn. Thường xuyên kiểm tra các vùng trọng điểm dễ cháy; tổ chức lực lượng tuần tra canh gác lửa rừng từ 10h đến 20h trong ngày, đặc biệt chú trọng các giờ cao điểm.

Các chủ rừng phải thường xuyên kiểm tra lực lượng canh phòng và lực lượng khoán quản bảo vệ rừng, nhất là trồng rừng.

Khi xảy ra cháy rừng, Chủ tịch UBND xã, phường huy động lực lượng, phương tiện tham gia chữa cháy. Trường hợp cháy rừng vượt quá kiểm soát của xã thì đề nghị các xã, phường liền kề tăng cường lực lượng, phương tiện hỗ trợ. Đồng thời báo cáo Ban Chỉ đạo tỉnh để có giải pháp huy động lực lượng, trang thiết bị hỗ trợ ứng phó kịp thời.

Lan Anh