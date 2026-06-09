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Thời tiết khu vực tỉnh Thanh Hóa dịp thi tốt nghiệp THPT năm 2026

NM
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(Baothanhhoa.vn) - Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Thanh Hóa vừa đưa ra nhận định thời tiết các khu vực trên địa bàn tỉnh phục vụ Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Thời tiết khu vực tỉnh Thanh Hóa dịp thi tốt nghiệp THPT năm 2026

Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Thanh Hóa vừa đưa ra nhận định thời tiết các khu vực trên địa bàn tỉnh phục vụ Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Thời tiết khu vực tỉnh Thanh Hóa dịp thi tốt nghiệp THPT năm 2026

Ảnh minh họa.

Theo kế hoạch, Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 10-13/6/2026, trong đó 2 ngày thi chính là 11 và 12/6.

Nhận định xu hướng thời tiết trong những ngày diễn ra kỳ thi, Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Thanh Hóa cho biết, ngày 10 và 11/6, khu vực Thanh Hóa mây thay đổi đến nhiều mây, trưa chiều trời nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió Đông bắc đến Đông trong đất liền cấp 2, cấp 3, ngoài khơi cấp 4, cấp 5. Nhiệt độ không khí cao nhất 30-32 độ C; thấp nhất 22-24 độ C. Lượng mưa từ 10-30 mm, có nơi trên 30 mm.

Ngày 12 và 13/6, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày trời nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió Đông nam đến Nam trong đất liền cấp 2, cấp 3, ngoài khơi cấp 4. Nhiệt độ không khí cao nhất 33-35 độ C; thấp nhất 24-26 độ C. Lượng mưa từ 10 - 20mm.

Cảnh báo trong mưa dông cần đề phòng sét, lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

NM

Từ khóa:

#Kỳ thi tốt nghiệp THPT #Thanh hóa #Thời tiết #tỉnh #Khí tượng thủy văn #khu vực #Mưa rào và dông #Phục vụ #Ngoài khơi #Trời nắng

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