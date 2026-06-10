Làm phim về rác thải nhựa, học sinh Việt Nam đoạt giải Ba khu vực Đông Á

Hội đồng Anh - đơn vị tổ chức cuộc thi “Your World” Competition cho biết học sinh Trường Trung học cơ sở Cầu Giấy (Hà Nội) đã xuất sắc đạt giải Ba khu vực Đông Á với dự án làm phim về giảm thiểu rác thải nhựa dùng một lần trong cộng đồng. Trước đó, dự án này đã giành giải Nhất cấp quốc gia, đưa Trường Trung học cơ sở Cầu Giấy năm thứ hai liên tiếp về nhất cuộc thi này.

Đội thi Trường Trung học cơ sở Cầu Giấy. (Ảnh: BTC)

Năm nay là năm thứ 11 cuộc thi làm phim toàn cầu Your World được tổ chức. Đây là sân chơi quốc tế nhằm trang bị cho học sinh những kỹ năng cần thiết để góp phần giải quyết những thách thức về phát triển bền vững nổi bật hiện nay.

Cuộc thi tạo cơ hội để học sinh phát triển tư duy phản biện, khả năng sáng tạo và kỹ năng giao tiếp, đồng thời vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các vấn đề thực tiễn và chuyển hóa ý tưởng thành hành động tích cực trong trường học và cộng đồng.

Năm nay, cuộc thi ghi nhận 342 video dự thi từ 1.710 học sinh đến từ 244 trường trên toàn thế giới.

Với chủ đề Smarter choices, stronger futures (Lựa chọn thông minh, tương lai vững mạnh), cuộc thi năm nay tập trung vào tiêu dùng và sản xuất có trách nhiệm. Các em học sinh được khuyến khích tham gia thử thách Zero-waste week challenge - Tuần lễ không rác thải, nhằm nhìn lại các thói quen thường ngày và tìm ra những giải pháp thiết thực để giảm thiểu rác thải, tái sử dụng vật liệu và thúc đẩy lối sống bền vững trong môi trường học tập và sinh hoạt hàng ngày.

Theo ông James Shipton, Giám đốc Hội đồng Anh tại Việt Nam, việc các học sinh Trường Trung học cơ sở Cầu Giấy vận dụng kiến thức vào giải quyết những vấn đề thực tế trong cộng đồng thực sự truyền cảm hứng. Video của các em đã cho thấy khả năng hợp tác để cùng giải quyết vấn đề rác thải nhựa dùng một lần trong chính cộng đồng của mình, thông qua các quyết định dựa trên dữ liệu và những hành động thiết thực.

“Đây chính là hình ảnh rõ nét của trao quyền cho thế hệ trẻ - khi các bạn trẻ sử dụng kiến thức và tiếng nói của mình để góp phần xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn cho cộng đồng,” ông James Shipton nói.

Chia sẻ về thành tích của học sinh, ông Lưu Văn Thông - Hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Cầu Giấy cho biết nhà trường luôn khuyến khích học sinh tư duy độc lập, tự tin thể hiện bản thân và phát huy tối đa tiềm năng thông qua những cơ hội ý nghĩa như Your World.

“Tôi hy vọng thành tích này sẽ tiếp tục truyền cảm hứng để các em không ngừng học hỏi, sáng tạo và chinh phục thêm nhiều thành công trong tương lai,” ông Thông nói.

Mùa thứ 12 của cuộc thi Your World sẽ chính thức mở đăng ký vào tháng 9 năm 2026. Thông tin chi tiết sẽ được cập nhật tại trang web của Hội đồng Anh./.

Theo TTXVN