Tăng cường quản lý, bảo vệ các loài động vật hoang dã, nguồn lợi thủy sản

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có công văn về việc tăng cường quản lý, bảo vệ, phát triển bền vững, bảo vệ các loài động vật hoang dã, nguồn lợi thủy sản.

Ảnh minh họa.

Nhằm tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, đấu tranh, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật có liên quan, tiến tới chấm dứt tình trạng săn bắt tận diệt các loài chim hoang dã, chim di cư, góp phần bảo vệ hệ sinh thái và đa dạng sinh học trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu Công an tỉnh thực hiện có hiệu quả công tác tham mưu; tăng cường phối hợp giữa các lực lượng trong và ngoài ngành trong công tác tuyên truyền, đấu tranh, phòng ngừa vi phạm.

Chủ động nắm chắc tình hình, rà soát, lập danh sách các đối tượng, hội nhóm có biểu hiện chuyên săn bắt, mua bán động vật hoang dã, chim trời, khai thác tận diệt nguồn lợi thủy sản; nhận diện các địa bàn trọng điểm, khu vực thường xuyên xảy ra tình trạng săn bắt chim di cư theo mùa để tập trung đấu tranh, xử lý.

Tăng cường phát hiện, xử lý các hành vi sử dụng công cụ tận diệt như lưới giăng diện rộng, âm thanh dẫn dụ điện tử, bẫy keo và các phương tiện săn bắt trái phép khác; ngăn chặn, xử lý tình trạng lợi dụng hoạt động gây nuôi, kinh doanh sinh vật cảnh, vận chuyển hàng đông lạnh, chuyển phát nhanh để hợp thức hóa nguồn gốc động vật hoang dã khai thác từ tự nhiên.

Tập trung đấu tranh, xử lý các hành vi tiếp tay, bảo kê, hợp thức hóa hồ sơ nguồn gốc động vật hoang dã. Tăng cường phát hiện, đấu tranh đối với các hoạt động mua bán động vật hoang dã, chim trời trên không gian mạng; phối hợp với các cơ quan chức năng và đơn vị nghiệp vụ chủ động phát hiện các giao dịch bất thường, đáng ngờ trên các nền tảng mạng xã hội.

Rà soát, lập danh sách các đối tượng, đường dây hoạt động có tính chất chuyên nghiệp; tổ chức xác minh, lập chuyên án đấu tranh, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định của pháp luật.

Sở Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm và các đơn vị trực thuộc phối hợp chặt chẽ với UBND cấp xã, lực lượng bảo vệ rừng tại cơ sở tăng cường tuần tra, kiểm tra, giám sát nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về lâm nghiệp, bảo vệ động vật hoang dã, động vật nguy cấp, quý, hiếm.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về bảo vệ rừng, bảo tồn đa dạng sinh học và bảo vệ động vật hoang dã; nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của người dân trong công tác bảo vệ động vật hoang dã, động vật nguy cấp, quý, hiếm.

UBND các xã, phường tiếp tục chỉ đạo các ngành chức năng, lực lượng Công an cấp xã đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, ưu tiên sử dụng các nền tảng mạng xã hội và phương tiện thông tin đại chúng nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của người dân trong công tác bảo vệ chim hoang dã, chim di cư và đa dạng sinh học.

Xây dựng kế hoạch mở đợt cao điểm tổng rà soát, vận động người dân tự nguyện giao nộp các loại công cụ, ngư cụ, thiết bị kích điện, vũ khí, công cụ hỗ trợ và các phương tiện được sử dụng để săn bắt động vật hoang dã, chim di cư hoặc khai thác thủy sản trái pháp luật.

HG (Nguồn: UBND tỉnh)