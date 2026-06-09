Cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở, sụt lún đất trên địa bàn 8 xã

Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Thanh Hóa cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất trên địa bàn 8 xã trong 6 giờ tới.

Bản đồ nguy cơ lũ quét, sạt lở đất đá trên các khu vực tỉnh Thanh Hóa

Trong 6 giờ vừa qua (từ 00h đến 6h ngày 9/6), khu vực tỉnh Thanh Hóa đã có mưa vừa đến mưa to có nơi mưa rất to và dông. Lượng mưa đo được tại các điểm đo mưa tự động như sau: Trung Sơn 56,2mm, Tam Chung 47,2mm, Thiết Ống 42,4mm; Mường Ngoại (xã Trung Sơn) 41,8mm...

Mô hình độ ẩm đất cho thấy hiện trạng độ ẩm đất (lượng nước tích lũy trong đất) của một số khu vực thuộc các xã trên đã gần đạt bão hoà (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Đài Khí tượng thủy văn tỉnh cảnh báo trong khoảng 6 giờ tới, lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất có nguy cơ cao xảy ra trên địa bàn các thôn, xã trong tỉnh. Cụ thể như sau:

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ, dòng chảy: cấp 1.

Lũ quét, sạt lở, sụt lún đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng, tài sản của người dân; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế - xã hội, gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện.

NM