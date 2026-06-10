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Đề nghị các tỉnh, thành phố hoàn thành kiểm kê tài nguyên nước trước ngày 30/6

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Đại diện Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết cơ quan này vừa ban hành Công văn số 5506/BNNMT-TNN gửi ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và hoàn thành tổng hợp kết quả kiểm kê tài nguyên nước năm 2026, gửi về bộ và cập nhật theo quy định trước ngày 30/6.

Đề nghị các tỉnh, thành phố hoàn thành kiểm kê tài nguyên nước trước ngày 30/6

Đại diện Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết cơ quan này vừa ban hành Công văn số 5506/BNNMT-TNN gửi ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và hoàn thành tổng hợp kết quả kiểm kê tài nguyên nước năm 2026, gửi về bộ và cập nhật theo quy định trước ngày 30/6.

Đề nghị các tỉnh, thành phố hoàn thành kiểm kê tài nguyên nước trước ngày 30/6

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, thời gian qua, các địa phương đã tích cực chỉ đạo, triển khai công tác kiểm kê tài nguyên nước đối với nguồn nước nội tỉnh và tình hình khai thác, sử dụng tài nguyên nước thuộc phạm vi quản lý. Trong đó có việc gửi kết quả kiểm kê tài nguyên nước của tỉnh trước ngày 30/6/2026 theo quy định tại Quyết định số 1383/QĐ-TTg ngày 4/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổng kiểm kê tài nguyên nước quốc gia, giai đoạn đến năm 2025 được điều chỉnh bổ sung tại Quyết định số 1670/QĐ-TTg ngày 27/12/2024. Tuy nhiên, tiến độ chung vẫn còn chậm.

Thống kê gần đây cho thấy mới có 5/34 tỉnh, thành phố hoàn thành nhiệm vụ kiểm kê theo địa giới hành chính mới và mô hình chính quyền địa phương hai cấp (bao gồm các tỉnh Đồng Tháp, Lai Châu, Thanh Hóa, Lạng Sơn và Thành phố Hồ Chí Minh). Còn lại 29 địa phương chưa hoàn thành việc kiểm kê trên toàn bộ phạm vi hành chính mới và chính quyền địa phương 2 cấp.

Để bảo đảm tiến độ thực hiện đề án kiểm kê tài nguyên nước quốc gia do Thủ tướng Chính phủ giao, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị ủy ban nhân dân 29 tỉnh, thành phố chưa hoàn thành chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương tổ chức thực hiện, hoàn thành nhiệm vụ, tổng hợp kết quả kiểm kê gửi về Bộ Nông nghiệp và Môi trường và cập nhật vào phần mềm kiểm kê theo đường link https://kktnn.mae.gov.vn.

Đối với các tỉnh Đồng Tháp, Lai Châu, Thanh Hóa, Lạng Sơn và Thành phố Hồ Chí Minh (đã hoàn thành nhiệm vụ kiểm kê), các địa phương tiếp tục chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Cục Quản lý tài nguyên nước thực hiện rà soát, cập nhật đầy đủ kết quả kiểm kê vào phần mềm kiểm kê (đã được hoàn thiện theo chính quyền địa phương 2 cấp)./.

Theo TTXVN

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