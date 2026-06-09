Phân cấp mạnh quản lý môi trường, 95% giấy phép sẽ do địa phương cấp phép

Đại diện Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết cơ quan này đang hoàn thiện dự thảo Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, trong đó dự kiến cắt giảm trên 90% đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường (ĐTM) và cấp giấy phép môi trường.

Ảnh chỉ mang tính minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Cơ quan này chỉ thực hiện đối với một số đối tượng đặc thù có nguy cơ tác động môi trường lớn, có phạm vi ảnh hưởng liên tỉnh hoặc thuộc trường hợp phải thực hiện theo điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Đồng thời, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng dự kiến phân quyền đến 96% thẩm quyền thẩm định báo cáo ĐTM và 95% thẩm quyền cấp giấy phép môi trường cho địa phương so với trước năm 2025.

Việc điều chỉnh quy định trên nhằm đồng bộ với Nghị quyết số 66/19/2026/NQ-CP của Chính phủ về cắt giảm, phân quyền, đơn giản hóa thủ tục hành chính và cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Môi trường; phù hợp với chỉ đạo của Bộ Chính trị là “chuyển từ tư duy tiền kiểm, yêu cầu an toàn tuyệt đối” sang “chủ động chấp nhận rủi ro có kiểm soát.”

Theo ông Tăng Thế Cường - Cục trưởng Cục Môi trường (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), một trong những điểm mới nổi bật của dự thảo Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 là cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cho địa phương.

Hiện dự thảo Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 bãi bỏ 9 thủ tục hành chính, trong đó có 7 thủ tục cấp bộ và 2 thủ tục cấp tỉnh; đơn giản hóa số lượng, thành phần hồ sơ, giúp giảm hơn 52% thời gian giải quyết thủ tục hành chính và hơn 52% chi phí tuân thủ.

Bên cạnh đó, nhiều thủ tục, quy định cũng được bãi bỏ hoàn toàn như: Cấp lại giấy phép môi trường; cấp đổi Nhãn sinh thái Việt Nam; cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường; các quy định liên quan đến vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải nhằm cắt giảm thời gian, chi phí, tăng tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho doanh nghiệp.

Đồng thời, dự thảo luật bổ sung quy định giao cơ quan, người có thẩm quyền quyết định việc thực hiện cơ chế một cửa liên thông để giải quyết đồng thời thủ tục hành chính về môi trường với các thủ tục hành chính khác có liên quan, giúp rút ngắn tổng thời gian triển khai dự án đầu tư.

Theo ông Tăng Thế Cường, các nội dung sửa đổi trên sẽ tạo bước chuyển quan trọng trong cải cách thủ tục hành chính về môi trường, giảm đáng kể chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp, rút ngắn thời gian chuẩn bị đầu tư; đồng thời bảo đảm kiểm soát hiệu quả các dự án có nguy cơ tác động môi trường cao.

“Đây cũng là một trong những giải pháp quan trọng nhằm góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong giai đoạn tới,” lãnh đạo Cục trưởng Cục Môi trường nhấn mạnh./.

Theo TTXVN