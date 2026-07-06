ĐT Việt Nam thắng 6-0 trong trận giao hữu khởi động tại Hàn Quốc; Na Uy tạo địa chấn loại Brazil khỏi World Cup 2026

VCK U21 Quốc gia 2026 sẵn sàng tranh tài tại Hưng Yên; Tỏa sáng tại World Cup, thủ môn Cape Verde được CLB của Messi liên hệ; Ronaldo đáp trả nhà báo trước trận quyết đấu Tây Ban Nha tại World Cup 2026... là những tin chính có trong bản tin thể thao sáng nay (6/7).

ĐT Việt Nam thắng 6-0 trong trận giao hữu khởi động tại Hàn Quốc

Chiều 5/7, đội tuyển Việt Nam đã có khởi đầu đầy ấn tượng trong đợt tập huấn tại Hàn Quốc bằng chiến thắng thuyết phục 6-0 trước Siheung FC (K-League 3).

Đình Bắc bứt tốc vượt qua hậu vệ đối phương rồi dứt điểm chính xác, ấn định chiến thắng 6-0. Ảnh: VFF

Trước đối thủ này, HLV Kim Sang Sik đã tận dụng cơ hội để thử nghiệm đội hình, trao cơ hội ra sân cho nhiều nhân tố, đặc biệt là sự góp mặt của các cầu thủ nhập tịch như Nguyễn Xuân Son, Đỗ Hoàng Hên và Nguyễn Tài Lộc.

Những bàn thắng của Việt Cường, cú đúp từ Hai Long và Hoàng Hên, cùng pha lập công ấn định của Đình Bắc đã khẳng định sức mạnh tấn công đa dạng của toàn đội. Trận thắng này là bước chạy đà quan trọng để thầy trò HLV Kim Sang Sik hoàn thiện lối chơi trước khi đối đầu với thử thách khó khăn hơn là Yongin FC vào ngày 8/7.

VCK U21 Quốc gia 2026 sẵn sàng tranh tài tại Hưng Yên

Vòng loại Giải bóng đá U21 Quốc gia 2026 đang diễn ra kịch tính tại Hà Nội, Hưng Yên, TP.HCM và Đồng Nai với sự tham gia của 17 đội bóng. Sau khi kết thúc vòng loại, 11 đội bóng xuất sắc nhất sẽ giành quyền tham dự Vòng chung kết (VCK).

U21 Sông Lam Nghệ An là một trong những đội được đánh giá cao nhất mùa giải năm nay. Ảnh: SLNA FC

Theo thông tin từ Ban Tổ chức, VCK U21 Quốc gia 2026 sẽ được tổ chức tại tỉnh Hưng Yên từ ngày 12 đến 25/7/2026. Lễ bốc thăm xếp lịch thi đấu VCK sẽ diễn ra vào ngày 6/7 tại trụ sở Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (Hà Nội).

Hiện tại, các đội bóng như PVF, PVF-CAND, LPBank HAGL và Tây Ninh đang thể hiện phong độ ấn tượng tại vòng loại, hứa hẹn VCK đầy hấp dẫn và chuyên môn cao.

Haaland tỏa sáng rực rỡ, Na Uy tạo địa chấn loại Brazil khỏi World Cup 2026

Trong trận cầu tâm điểm vòng 1/8 World Cup 2026 diễn ra tại sân MetLife, Na Uy đã gây bất ngờ lớn khi đánh bại ứng cử viên vô địch Brazil với tỷ số 2-1.

Haaland ăn mừng sau khi mở tỷ số trận đấu.

Erling Haaland chính là người hùng của trận đấu với cú đúp bàn thắng đẳng cấp ở phút 79 và 87, qua đó nâng tổng số bàn thắng của mình tại giải lên con số 7.

Dù Brazil có bàn gỡ danh dự từ chấm 11m của Neymar trong những phút bù giờ, họ vẫn phải ngậm ngùi dừng bước. Chiến thắng lịch sử này đưa Na Uy lần đầu tiên tiến vào tứ kết World Cup.

Đối thủ tiếp theo của Na Uy sẽ là đội thắng trong cặp đấu giữa Mexico và Anh.

Ronaldo đáp trả nhà báo trước trận quyết đấu Tây Ban Nha tại World Cup 2026

Trong buổi họp báo trước thềm vòng 1/8 World Cup 2026, Cristiano Ronaldo đã trở thành tâm điểm khi công khai đáp trả nhà báo người Brazil, Marcelo Bechler. Ngay khi bắt đầu, thủ quân Bồ Đào Nha không ngần ngại chỉ đích danh và chất vấn sự thiên kiến của phóng viên này.

Ronaldo trở thành tâm điểm buổi họp báo khi công khai đáp trả nhà báo Brazil Marcelo Bechler trước trận gặp Tây Ban Nha.

Marcelo Bechler đặt câu hỏi: “Điều gì là khó khăn nhất khi thi đấu tại một kỳ World Cup ở tuổi 41?”.

Ronaldo không né tránh. Anh đáp: "Khó khăn nhất à? Là nói chuyện với các anh (giới truyền thông). Một số người trong các anh, đặc biệt là những người không thích tôi. Anh là một trong số đó. Tôi biết điều đó. Tôi nhớ rất rõ từng khuôn mặt".

Dù màn đối đáp diễn ra căng thẳng, Ronaldo nhanh chóng lấy lại sự tập trung để chia sẻ về hành trình duy trì phong độ đỉnh cao ở tuổi 41. Siêu sao này khẳng định mình đã thích nghi với tuổi tác và nhấn mạnh mục tiêu quan trọng nhất là cùng đồng đội vượt qua Tây Ban Nha để giành vé vào tứ kết.

Tỏa sáng tại World Cup, thủ môn Cape Verde được CLB của Messi liên hệ

Sau màn trình diễn xuất thần tại vòng 1/16 World Cup 2026, thủ môn Vozinha của đội tuyển Cape Verde đang nhận được sự quan tâm lớn từ nhiều CLB, trong đó có Inter Miami - nơi Lionel Messi đang thi đấu.

Thủ môn Vozinha chính là người đã ngăn chặn nhiều pha dứt điểm của Messi ngày 4/7. Ảnh: Reuters

Trong trận đối đầu giữa Cape Verde và Argentina hôm 4/7, dù đội nhà thất bại sát nút 2-3, Vozinha đã gây ấn tượng mạnh khi cản phá thành công 12 pha dứt điểm, khiến hàng công của “El Pulga” gặp vô vàn khó khăn.

Với lợi thế là cầu thủ tự do, thủ thành 40 tuổi này trở thành mục tiêu chuyển nhượng hấp dẫn. Dù đang nhận được sự quan tâm từ các đội bóng Brazil và Mỹ, Vozinha khẳng định vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng cho tương lai của mình.

HS