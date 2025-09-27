Drone do thám có thể xuất phát từ Hungary xâm phạm không phận Ukraine

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và lãnh đạo quân đội Ukraine cho rằng có những drone do thám có thể xuất phát từ Hungary đã xâm phạm không phận Ukraine. Theo Kyiv Independent, đây là lần đầu một sự việc như vậy được ghi nhận. Budapest đã nhanh chóng bác bỏ cáo buộc.

Hình ảnh được cho là một máy bay không người lái bay vào Ukraine từ hướng Hungary. Ảnh: Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine.

Trong một tuyên bố, ông Zelensky cho hay lực lượng Ukraine đã ghi nhận các vụ xâm nhập của UAV ở khu vực biên giới và đánh giá sơ bộ cho thấy các phương tiện này đang “thực hiện trinh sát về tiềm lực công nghiệp tại các khu vực biên giới của Ukraine.” Ông Zelensky nói: “Tôi đã chỉ thị phải xác minh toàn bộ thông tin hiện có và khẩn trương lập báo cáo về từng vụ việc được ghi nhận”.

Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto ngay sau đó đã bác bỏ phát biểu của ông Zelensky. Ông Szijjarto cho rằng Tổng thống Zelensky “thấy những thứ không tồn tại” vì quan điểm “chống Hungary”.

Quan hệ giữa Ukraine và Hungary gần đây đã trở nên căng thẳng. Không giống như nhiều quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) khác, Hungary đã từ chối cung cấp vũ khí cho Ukraine và phản đối các lệnh trừng phạt của khối này đối với Nga. Budapest đã nhiều lần lên tiếng phản đối Kiev gia nhập EU và NATO, đồng thời cáo buộc chính quyền Ukraine phân biệt đối xử với cộng đồng dân tộc thiểu số Hungary ở khu vực Transcarpathia phía tây nước này.

Trên mặt trận ngoại giao liên quan đến tình hình Ukraine, Belarus tiết lộ Nga đang đưa ra một đề xuất mới liên quan đến Ukraine. Sau cuộc gặp với Tổng thống Nga Putin ngày 26/9, nhà lãnh đạo Belarus Lukashenko tiết lộ rằng nhà lãnh đạo Nga sẽ công bố một “đề xuất rất tốt” nhằm chấm dứt xung đột Ukraine và đề xuất này đã được Mỹ ủng hộ rộng rãi. Ông không nói rõ đề xuất của ông Putin có những yêu cầu cụ thể nào nhưng đề xuất này đã được ông Putin vạch ra với Tổng thống Mỹ Trump tại thượng đỉnh Mỹ - Nga ở bang Alaska (Mỹ) vào tháng 8.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và ​​Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko tại Điện Kremlin ngày 26/9. Ảnh của phóng viên Kristina Kormilitsyna. Ảnh: Rossiya Segodnya.

Ông Lukashenko cảnh báo: “Nếu phía Ukraine không chấp nhận đề xuất này, thì tình hình sẽ giống như lúc bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt. Tình hình thậm chí có thể sẽ tệ hơn, họ sẽ mất Ukraine”.

Tổng thống Belarus nói thêm: “Để tránh mất toàn bộ Ukraine, Tổng thống Zelensky không thể đàm phán mà phải đồng ý với những điều khoản có lợi - những điều khoản này nhìn chung đã được Mỹ đồng thuận”. Ông Lukashenko cũng gợi ý rằng tổng thống 3 nước Nga, Belarus và Ukraine (nhóm các nước Slav) nên ngồi lại với nhau và đạt một thỏa thuận.

Nhật Lệ

Nguồn: Reuter, AP