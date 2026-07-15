Đột phá trong phát triển nguồn nhân lực khoa học công nghệ

Từ việc làm chủ nhiều kỹ thuật y học chuyên sâu, phát triển các mô hình nông nghiệp công nghệ cao đến đào tạo hàng nghìn nhân lực chất lượng cao mỗi năm, đội ngũ khoa học và công nghệ (KH&CN) đang trở thành một trong những động lực quan trọng thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thanh Hóa.

Cán bộ y tế Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa làm chủ nhiều kỹ thuật hiện đại trong chẩn đoán, điều trị.

Theo số liệu thống kê, toàn tỉnh hiện có hơn 5.300 cán bộ, viên chức tham gia nghiên cứu và triển khai các hoạt động KH&CN; trong đó có 38 phó giáo sư, hơn 240 tiến sĩ và khoảng 1.700 thạc sĩ. Đây là lực lượng quan trọng không chỉ tạo ra các sản phẩm khoa học có giá trị, mà còn là cầu nối đưa tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, kinh doanh và đời sống. Những đóng góp của đội ngũ cán bộ KH&CN đang góp phần nâng cao năng suất, chất lượng dịch vụ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội.

Giữ vai trò nòng cốt trong đào tạo nguồn nhân lực KH&CN của tỉnh, Trường Đại học Hồng Đức không ngừng đổi mới chương trình đào tạo theo hướng gắn với thực tiễn, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất và môi trường nghiên cứu hiện đại. Hiện nhà trường có gần 700 cán bộ, giảng viên, trong đó có 195 tiến sĩ và 31 phó giáo sư; đào tạo 7 ngành tiến sĩ, 21 ngành thạc sĩ và 40 ngành đại học. Trong 5 năm gần đây, trường đã đào tạo hơn 15.000 học viên, sinh viên tốt nghiệp, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho nhiều lĩnh vực của tỉnh và khu vực. Đồng thời, nhà trường đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, góp phần đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong giai đoạn mới.

Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, nghiên cứu khoa học đã trở thành hoạt động thường xuyên gắn với nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh. Chỉ trong vài năm gần đây, đơn vị đã triển khai hàng trăm đề tài nghiên cứu và sáng kiến cải tiến kỹ thuật; nhiều kỹ thuật chuyên sâu như ghép thận, ghép giác mạc, phẫu thuật tim hở, phẫu thuật nội soi... được làm chủ, góp phần giúp người dân tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao ngay tại địa phương. Các hội nghị khoa học, hội thảo chuyên ngành được tổ chức thường xuyên cũng tạo môi trường để đội ngũ y, bác sĩ cập nhật kiến thức, trao đổi kinh nghiệm và nâng cao trình độ chuyên môn.

Ở lĩnh vực nông nghiệp, nhiều cán bộ khoa học đã đồng hành cùng doanh nghiệp và người dân xây dựng các mô hình sản xuất công nghệ cao, nghiên cứu chế phẩm sinh học, ứng dụng kỹ thuật canh tác thân thiện với môi trường, góp phần nâng cao năng suất và giá trị sản phẩm. Trong công nghiệp, nhiều đề tài nghiên cứu đã tạo ra các sản phẩm phục vụ sản xuất như công nghệ chế biến, tái chế vật liệu hay các phần mềm quản lý dữ liệu cho doanh nghiệp.

Điểm đáng ghi nhận là hoạt động KH&CN ngày càng gắn chặt với nhu cầu phát triển của địa phương. Mô hình liên kết giữa Nhà nước, nhà khoa học, doanh nghiệp và người dân được mở rộng, tạo điều kiện để các kết quả nghiên cứu nhanh chóng đi vào thực tiễn. Cùng với đó, tỉnh cũng tích cực mở rộng hợp tác với các tổ chức quốc tế trong đào tạo nguồn nhân lực, chuyển giao công nghệ và nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ khoa học.

Dù đạt nhiều kết quả tích cực, nguồn nhân lực KH&CN vẫn còn những điểm cần khắc phục. Số lượng chuyên gia đầu ngành ở các lĩnh vực công nghệ cao còn thiếu; đội ngũ nhân lực phân bố chưa đồng đều giữa các khu vực; tỷ lệ cán bộ khoa học làm việc trong doanh nghiệp chưa nhiều. Một số cơ chế thu hút, sử dụng và đãi ngộ nhân tài vẫn chưa tạo được sức hấp dẫn đủ lớn để “giữ chân” những người có trình độ cao.

Để tạo bước đột phá về nguồn nhân lực KH&CN, thời gian tới, các ban, sở, ngành liên quan cần tiếp tục triển khai hiệu quả các chủ trương của Trung ương, đồng thời xây dựng chiến lược dài hạn về đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng nhân lực chất lượng cao gắn với nhu cầu phát triển của tỉnh. Cùng với đó là hoàn thiện cơ chế thu hút chuyên gia, trọng dụng nhân tài, khuyến khích các nhà khoa học trẻ và mở rộng hợp tác với các trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp trong và ngoài nước. Đồng thời, đẩy mạnh xã hội hóa, huy động doanh nghiệp tham gia nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và ứng dụng kết quả khoa học vào sản xuất.

Đầu tư cho nguồn nhân lực KH&CN chính là đầu tư cho năng lực cạnh tranh của địa phương trong tương lai. Khi đội ngũ cán bộ khoa học được tạo điều kiện phát huy năng lực, gắn nghiên cứu với thực tiễn và nhu cầu phát triển, KH&CN sẽ tiếp tục trở thành động lực quan trọng cho quá trình chuyển đổi số và phát triển bền vững của tỉnh.

Bài và ảnh: Trần Hằng